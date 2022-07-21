Еврейские поселенцы попытались закрепиться на оккупированном Западном берегу

Тысячи израильских поселенцев попытались создать новые незаконные поселения в шести местах на оккупированном Западном берегу.

Группы еврейской молодежи и семей в течение всей среды прибывали в намеченные места на автобусах, пешком и на автомобилях, с израильскими флагами и палатками, под защитой израильской армии и полиции.

Они собрались в местах вблизи оккупированных городов Западного берега Рамаллы, Сальфита и Хеврона.

По сообщениям израильских СМИ, поселенцам было разрешено переночевать в этих местах, но к четвергу силовики вытеснили большинство лагерей.

Израильские силовики перекрыли дороги и установили контрольно-пропускные пункты для палестинцев на въездах в города и деревни.

В Сальфите поселенцы собрались в нескольких районах возле деревни Брукин. Местные источники сообщают, что несколько сотен поселенцев все еще находились там в четверг утром, но позже их убрали.

Мурад Самара, сотрудник муниципалитета Брукин и волонтер Палестинского общества медицинской помощи, сказал, что в среду прибыло более 1000 поселенцев.

«Я насчитал 20 палаток. Даже до заката люди прибывали пешком, на машинах», — говорит Самара. «Было сильное присутствие пограничной полиции и армии, которые установили контрольно-пропускные пункты на въездах в Брукин».

Он сказал, что израильские силы эвакуировали большинство поселенцев в четверг вечером, применив силу, в ходе операции, которая началась в 23:00, и на следующий день осталось около 200 поселенцев.

Все это собрание было организовано движением поселенцев «Начала», которое заявляет, что его цель — «создать новые общины в Иудее и Самарии» (так евре называют оккупированный Западный берег).

В прошлом месяце движение объявило о планах создать к июлю 10 аванпостов на Западном берегу.

Организаторы заявили, что поселенцы надеются «пустить корни в 10 аванпостах» и совершить экскурсии, предназначенные для «ознакомления с местностью, а также изучения идеологического и стратегического значения их инициативы», сообщают израильские СМИ.

«Люди, которые принимают участие, не только учатся любви к земле Израиля, прогуливаясь по ней, но также узнают о различных возможностях создания новых поселений», — сказала председатель "Начала" Даниэлла Вайс.

По сообщениям израильских СМИ, группа несколько месяцев собирала средства для реализации плана.

Группы поселенцев также собрались в среду между деревнями Кобар и Дейр-Нитам, к западу от Рамаллаха, а также возле деревни Бейт-Эйнун и поселения Кирьят-Арба в Хевроне.

Израильские поселения представляют собой укрепленные жилые комплексы только для евреев, построенные на палестинской земле в нарушение международного права .

От 600 000 до 750 000 израильских поселенцев живут как минимум в 250 незаконных поселениях на оккупированном Западном берегу и в оккупированном Восточном Иерусалиме. Большинство из них были построены израильским правительством, а многие аванпосты были задним числом легализованы в соответствии с израильским законодательством как поселения.

Самара заявила что очевидно, что однодневное событие сигнализирует о новом опасном прецеденте.

Он отметил, что в четверг утром двое поселенцев, один из которых был вооружен М-16, разъезжали по палестинской деревне Брукин между домами.

«За всю свою жизнь я ни разу не видел в Брукине вооруженного молодого поселенца. Двое молодых людей с оружием внутри города, со всей наглостью, в машине, ездят между домами в течение дня», — сказал он. «Раньше они нападали на общих дорогах, возле поселения или нападали на отдельные дома ночью».

"У них нет страха. Это что то новое".

Самара также отметил, что инцидент с поселенцами нанес ущерб всему району Салфит, который служит артерией для других частей северной части Западного берега.

«Было много пробок и много страха, но, к счастью, обошлось без нападений», — сказал он.

Он добавил, что, поскольку поселенцы были выселены силой в среду вечером, местные жители ожидают актов мести против палестинцев в этом районе.