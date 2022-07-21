Гражданин Йемена выйдет из Гуантанамо спустя 20 лет заключения

Гражданин Йемена, который содержался под стражей без предъявления обвинений в Гуантанамо в течение 20 лет, получил разрешение на освобождение, но останется в заключении до тех пор, пока его не переведут из тюрьмы.

Халид Ахмед Касим был освобожден во вторник единогласным решением Совета периодической проверки — группы из шести федеральных агентств США. Наблюдательный совет сообщил, что Касим делал «угрожающие заявления» в течение прошлого года, но счел, что любую угрозу можно смягчить, учитывая его «низкий уровень подготовки и отсутствие руководящей роли» в Аль-Каиде или Талибане.

Касим находится в заключении в Гуантанамо с мая 2002 года, что делает его одним из старожилов печально известной тюрьмы.

«Мы очень рады, что после двух десятилетий заключения без предъявления обвинений и суда Халид, наконец, получил разрешение на освобождение и может начать сосредотачиваться на своей жизни после освобождения», — заявил в среду адвокат Касима Марк Махер.

«Халид был молодым человеком, когда его задержали, и превратился в талантливого художника и писателя. Он может многое предложить миру, и мы с нетерпением ждем того дня, когда он, наконец, будет свободен».

Неясно, куда он будет переведен, но Совет периодической проверки призвал к «переводу в страну с сильной программой реабилитации и реинтеграции и соответствующими гарантиями безопасности, согласованными с соответствующими департаментами и агентствами правительства США».

«Халид все еще находится в Гуантанамо, но мы надеемся, что администрация быстро примет меры для его перевода, чтобы он мог начать свою жизнь как свободный человек», — сказал Махер.

Касим — один из 14 йеменцев, которые в настоящее время находятся в следственном изоляторе США. В общей сложности в тюрьме Гуантанамо по-прежнему остаются 37 человек, а количество задержанных, рекомендованных к переводу, составляет 20 человек, что составляет более 50 процентов населения тюрьмы.

По данным правозащитной группы Reprieve, Касим был арестован в декабре 2001 года в Афганистане Северным альянсом, одной из группировок, участвующих в гражданской войне в стране. После жестоких пыток и ложных признаний он был продан в США за награду.

В то время как Касим думал, что заключение под американскую стражу будет последней из его проблем, и что американские солдаты защитят его от жестокого обращения, сначала его отправили в печально известную тюрьму в Баграме в Афганистане, а затем на базу США в Кандагаре, где он подвергался пыткам бессоницей и перепадом температур.

Затем в мае 2002 года его перевели в центр содержания под стражей в заливе Гуантанамо, где он находится и по сей день.

«Несмотря на мой отрицательный правовой статус, я все еще могу с Божьей помощью сохранять позитивный настрой до такой степени, что все те, с кем я вступаю в контакт, обычно удивляются моей позитивности», — сказал он своему адвокату в 2020 году.

Администрация Байдена заявила, что планирует закрыть тюрьму в заливе Гуантанамо, но с момента прихода к власти она освободила только троих заключенных. За четыре года пребывания бывшего президента Дональда Трампа на посту был освобожден только один человек — гражданин Саудовской Аравии, который был оправдан при администрации Обамы.

Бывшие заключенные Гуантанамо и адвокаты выразили обеспокоенность по поводу старения населения тюрьмы, а вспышка Covid-19 в тюрьме в прошлом месяце вызвала серьезные опасения за здоровье и безопасность заключенных.