Турцию обвиняют в ударе по мирным жителям в иракском Дахуке

По меньшей мере девять иракских мирных жителей были убиты и десятки ранены сегодня в результате артиллерийских обстрелов туристического курорта в Иракском Курдистане, ответственность за которые иракское правительство возложило на турецкие силы.

Отметив, что большинство жертв были женщины и дети, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими заявил, что турецкие силы «совершили явное и вопиющее нарушение прав иракских граждан, нанеся удар по туристическому курорту в провинции Дахук в Иракском Курдистане сегодня». Казими сказал, что арабские туристы погибли в результате артиллерийских обстрелов.

В заявлении, одном из самых жестких в своем роде, говорится, что Ирак отвергает использование «обоснований безопасности любой стороной для угрозы жизни иракских граждан» и оставляет за собой «полное право реагировать на эти атаки».

Кадхими поздно вечером в среду созвал экстренное заседание Совета министров национальной безопасности. Совет поручил министерству иностранных дел подготовить отчет о «неоднократных нападениях Турции на суверенитет и безопасность Ирака», а затем подать официальную жалобу в Совет Безопасности ООН. Совет также решил приостановить усилия по отправке нового посла в Турцию, вызвав при этом посла Турции в Багдаде.

На кадрах с места происшествия видны окровавленные мужчины, женщины и дети, кричащие от ужаса, когда вокруг них поднимаются серые клубы дыма. «Казими, где ты? Где твоя страна?" — кричит мужчина. Раненых доставили в близлежащие больницы на пикапах.

Как сообщил Associated Press местный мэр Мушир Мохаммед, по меньшей мере четыре ракеты попали в Барах, прибрежный курорт в Дахуке.

Тысячи иракцев стекаются в регион, спасаясь от палящего летнего зноя. В этом регионе также расположены турецкие базы, используемые в продолжающемся наступлении турецких вооруженных сил против боевиков Рабочей партии Курдистана.

В Наджафе, откуда, как сообщается, прибыла туристическая группа, офис, выдающий турецкие визы, был вынужден закрыться после того, как на него напали разъяренные протестующие.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что турецкие вооруженные силы (TSK) не нападали на мирных жителей в иракском Дахуке.

«Турция никогда не нацеливается на мирных жителей, она нацеливается только на террористическую организацию РПК», — сказал Чавушоглу в эфире TRT Haber после заявлений иракских властей, возлагающих вину на Турцию.

Чавушоглу, вновь выразив соболезнования тем, кто погиб в Ираке, сказал: «Были также сообщения, обвиняющие и порочащие Турцию в связи с этим нападением. нападение на мирных жителей. Мы продолжаем борьбу с терроризмом в соответствии с международным правом».

Высокопоставленный дипломат из Турции уточнил, что сразу же после получения новости между турецкими учреждениями состоялись обсуждения. Он сообщил, что по информации, полученной армией, нападения на мирных жителей не было.

Официальная делегация во главе с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном была направлена ​​в Захо для расследования, но о каком-либо сотрудничестве с Анкарой не сообщалось.

Высокопоставленный иракский курдский источник, не желающий указывать авторство, сообщил Al-Monitor, что ответственность за нападение лежит на Турции. Однако премьер-министр регионального правительства Курдистана Масрур Барзани воздержался от того, чтобы обвинить Турцию в ночном заявлении о гибели людей.

Удар по Дахуку был нанесен на следующий день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в Тегеране, чтобы заручиться его поддержкой для дальнейшей операции в северо-восточной Сирии против РПК.

Хаменеи отказался, по крайней мере публично, дать "зеленый свет" на планы Турции по расширению оккупации на северо-востоке Сирии, заявив, что это пойдет только «на пользу террористам».

Влиятельный шиитский клери Муктада ас-Садр был одним из первых, кто осудил нападение, призвав Ирак приостановить дипломатические отношения с Анкарой. Региональное правительство Курдистана, главный союзник Анкары в регионе, выступило с более мягким заявлением, в котором осудило нападение и приписало его Турции.

В то же время ряд турецких наблюдателей считают, что инцидент стал проиранской провокацией. В последние годы политический ландшафт Иракского Курдистана изменился, поскольку Турция все больше расходится с Ираном и его шиитскими марионетками в Ираке. Боевики РПК нацелились на турецкие войска в Башике и противостоят действиям Турции, направленным на изгнание группировок езидов, связанных с РПК, из Синджара, стратегического региона, граничащего с Ираком, Сирией и Турцией. В то же время Иран и его местные марионетки усилили атаки на энергетическую инфраструктуру иракских курдов, что, в свою очередь, повлияло на Турцию, которая является единственным экспортным маршрутом для иракско-курдской нефти.

Соперничество также разыгрывается в Багдаде между поддерживаемыми Турцией арабскими суннитскими группами, союзниками самой могущественной иракской курдской группировки — Демократической партией Курдистана (ДПК) — и различными шиитскими группировками.

Попытки собрать воедино новое иракское правительство примерно через девять месяцев после парламентских выборов пока не дали результатов, а уход Садра из иракского парламента стал еще одним препятствием. Аналитики говорят, что вчерашнее нападение даст шиитскому блоку дополнительные козыри против суннитов, и быстрая реакция Садра является тому доказательством.

«Это очень смущает Барзани и суннитов», — говорит Билал Вахаб, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. Вахаб имел в виду влиятельное племя Барзани в Иракском Курдистане, которое возглавляет ДПК и имеет очень тесные связи с Анкарой.

«Это также хорошо для некоторых шиитских ополченцев, нападавших на Турцию. Это укрепляет их уличный авторитет», — сказал Вахаб. «В интересах Ирана видеть уязвимую Турцию в Ираке».

Сообщается, что ночью проиранские шиитские группировки атаковали дронами турецкую военную базу в Мосуле.