Египетская хунта Сиси кинула в тюрьмы 60 000 политзаключенных - NYT

В Египте с тех пор как президент Абдуль-Фаттах ас-Сиси вступил в должность за решеткой оказались до 60 000 политических заключенных и задержанных, по оценкам местных и международных правозащитных групп.

Однако, согласно The New York Times, «не существует общедоступных записей о том, сколько людей содержится в предварительном заключении», но проведенный газетой анализ «рукописных протоколов судебных заседаний, которые кропотливо вели [египетские] адвокаты-добровольцы, впервые показывает количество людей, задержанных без суда, и разоблачает круговой судебный процесс, который может удерживать их там на неопределенный срок».

Выводы были получены тремя репортерами The New York Times: Вивиан Йи , Эллисон Макканн и Джошем Холдером, и опубликованы в большом отчете в субботу, в день, когда Сиси встретился с президентом США Джо Байденом в Иордании впервые с тех пор, как президент США вступил в должность.

Днем позже Египет освободил неустановленное количество политических диссидентов.

Хотя об этом нигде не говорилось официально, Байден вероятно поднял вопрос о правах человека перед Сиси, а также с другими арабскими лидерами во время своей первой поездки на Ближний Восток.

По оценкам NYT, только с сентября 2020 года по февраль 2021 года около 4500 человек находились в предварительном заключении.

Но газета сообщила, что истинное число, вероятно, больше, чем частичная оценка репортеров.

"Оценка не включает задержанных, которые были арестованы и освобождены до истечения пятимесячного срока, когда впервые требуется явка в суд. Она также не включает египтян, преследуемых за пределами столицы, в полицейских участках и военных городках или тех, кто просто пропал без вести", - говорится в отчете.

«Предварительное заключение продлевается после предъявления человеку обвинения в совершении преступления. В случае с политическим заключенным это обычно готовый набор обвинений, известных любому юристу-правозащитнику: «распространение ложных новостей, неправомерное использование инструментов социальных сетей и членство в незаконной группе (обычно это «Братья-мусульмане», которые считаются террористической группой с 2014 года)».

После того, как задержанному выдвигают обвинения, даже за публикацию твита или поста в Facebook, его или ее содержание под стражей продлевается судом каждые 45 дней, в большинстве случаев без присутствие адвоката или рассмотрения дела.

«По закону срок предварительного заключения может быть продлен только на 24 месяца. Но есть манипулятивный способ создать новое дело, пока он находится под стражей. Таким образом, задержанный остается в СИЗО еще на четыре года и так далее, после предъявления обвинения по другому делу, уже находясь под стражей», — поясняет египетский адвокат.

По данным NYT, «по одному делу могут быть объединены десятки или даже сотни человек, и их задержания в массовом порядке возобновляются. В одном деле фигурировало более 600 человек, арестованных во время антиправительственных акций протеста в 2020 году».

В отчете говорится, что аресты «включают 14-летнего мальчика, арестованного в Гизе, 57-летнюю женщину, арестованную в ее доме в Александрии, и 20-летнего мужчину, арестованного в архитектурном бюро в Суэце».

В отчете NYT также освещаются насильственные похищения, которые обычно используются силовиками против диссидентов в стране: некоторые задержанные появляются через несколько дней или недель в прокуратуре для предъявления обвинений, в то время как другие полностью исчезают, а третьи умирают от пыток.

Напомним, что после президентских выборов в США Египет освободил более 200 заключенных, что некоторые истолковали как жест доброй воли по отношению к Байдену.

Вскоре после этого юристы по правам человека сообщили NYT, что не менее 140 из этих случаев были переработаны в новые дела.