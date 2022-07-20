В среду режим Башара Асада официально разорвал дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг Киева в прошлом месяце.

Сирийская Арабская Республика является союзником России, хотя некоторые наблюдатели считают, что "марионетка" для обозначения роли Дамаска походит куда лучше. Как известно, вмешательство России в сирийский конфликт в сентябре 2015 года помогло склонить баланс сил в пользу Башара Асада.

В конце июня Дамаск заявил, что признает «независимость и суверенитет» ДНР и ЛНР, став первым членом ООН (кроме России), признавшим независимость этих "республик". Это привело к разрыву отношений Украины с Сирией.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности», — говорится в заявлении МИД режима.

В нем говорилось, что Украина на самом деле разорвала отношения с Дамаском в 2018 году, когда отказалась переоформить резиденции сирийских дипломатических сотрудников в Киеве, лишив их возможности выполнять свои обязанности. В нем говорилось, что сирийское посольство на тот момент приостановило свои обязанности «из-за враждебного отношения украинского правительства».

Объявление было сделано в среду, когда министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад находился в Тегеране для встречи с иранскими официальными лицами, на следующий день после встречи на высшем уровне между лидерами России, Ирана и Турции в Тегеране.

Мы бы рекомендовали правительству Украины следующим шагом признать оппозиционное Временное правительство Сирии в качестве легитимного, и даже открыть его представительство в Киеве.