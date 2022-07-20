Путин как хромая утка

Встреча Путина в Тегеране с лидерами Ирана и Турции преподносится сейчас прокремлевской пропагандой чуть ли не как мировая геополитическая революция и создание "Оси Добра".

Чтобы понять степень их шизофрении достаточно сопоставить то, что об этом пишет тот же самый Константин Малофеев, не только телеканал которого носит название "Царьград" (как православные реваншисты называют Стамбул), но и чье движение на недавно прошедшем в Екатеринбурге крестном ходе прямо молилось за "возвращение Константинополя" православным. Это все, что нужно знать про то, как они понимают любые союзы и что в их понимании есть "добро".

Собственно, именно по этой причине их и выставил за дверь Запад, в лиге которого Путин бесспорно хотел бы быть, а никак не "вершить судьбы мира" с главами стран Востока. Но и среди лидеров Востока, к которым он поехал искать поддержки не от хорошей жизни, Путин имел откровенно бледный вид.

Так, нельзя было не заметить, что привыкший сидеть широко расставив ноги, демонстрируя тем самым доминантность, Путин, в присутствии иранского коллеги сидел во всех смыслах слова зажатым. А президента Эрдогана Путину, привыкшему заставлять себя ждать почти всех коллег, пришлось ждать самому, да еще и перед журналистами.

В общем, похоже, что Путина не принимают за равного лидеры уже не только Запада, но и Востока. Он все больше напоминает всем хромую утку - начиная со своего политического реноме, заканчивая его походкой.