Крымского мусульманина посадили на 17 лет

Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону огласил приговор «фигуранту дела крымских мусульман» Азамату Эюпову, приговорив его к 17 годам колонии строгого режима, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Председательствующий Кирилл Кравцов в составе судей Алексея Магомадова и Владимира Цыбульника признал Азамата Эюпова виновным по обвинению в организации деятельности в террористической организации и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 3 года своего срока подсудимый должен будет провести в более суровых условиях тюрьмы, а потом его этапируют в колонию для отбытия оставшегося наказания», – говорится в сообщении.



Азамат Эюпов отказался от прений по состоянию здоровья (по данным общественного объединения «Крымская солидарность» во время содержания в СИЗО мужчина перенес 4 ишемических инсульта) и выступил с коротким последним словом.

"Я, Эюпов Азамат Серверович, являюсь мусульманином, крымским татарином, гражданином Украины. Признан мировым сообществом и правозащитными организациями политзаключенным. С самого раннего детства, которое прошло на фоне [последствий] насильственной высылки крымскотатарского народа 18 мая 1944 года, я воспитывался религиозным человеком. Меня учили любить свою религию – Ислам, честность и справедливость, порицать несправедливость и насилие. Меня учили любить Крым, делать все, чтобы вернуться вновь в свой дом."

"В моем деле проходят два скрытых свидетеля, которые являются лжесвидетелями, на то они и скрытые. Показания оперативника не имеют оснований, он не привел ни одного доказательства. Все обвинения против меня и моих соотечественников являются политически мотивированными. Целью сотрудников правоохранительных органов является оболгать и навесить ярлыки на порядочных личностей нашего народа. Вот вся суть репрессий против моего народа. Я ни в чем не виноват. Прошу освободить меня в зале суда."

Напомним, что 17 февраля в Крыму прошли массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров были доставлены в управление ФСБ России в Крыму после проведения следственных мероприятий по месту жительства в их домах.

Родственникам следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России. Все они обвиняются в причастности к деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств в Украине и многих странах мира.