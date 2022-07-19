Политика

Иран, Россия и Турция обсудят Сирию в Тегеране

19 июля в 14:00 Якуб Хаджич 0

Российский президент Владимир Путин отправится во вторник в Тегеран для переговоров со своими иранскими и турецкими коллегами по сирийскому конфликту.

Россия, Турция и Иран в последние годы встречались, чтобы обсудить Сирию в рамках так называемого «астанинского мирного процесса», направленного на прекращение более чем 11-летнего конфликта в стране.

Все трое густо замешаны в Сирии: Россия и Иран поддерживают режим Асада против его противников, а Турция поддерживает повстанцев.

Саммит состоится во вторник, на фоне угроз Эрдогана начать новое наступление на севере Сирии против боевиков Сирийских демократических сил (СДС).

Иран, президент которого Эбрагим Раиси принимает встречу, уже предупредил, что любые военные действия Турции в Сирии могут «дестабилизировать регион».

Саммит в Тегеране также позволит Эрдогану провести свою первую встречу с Путиным после вторжения России в Украину в феврале.

Турецкий президент в течение нескольких месяцев предлагал встретиться с российским лидером, чтобы помочь разрешить обострившуюся глобальную напряженность с начала войны.

Синан Ульген, приглашенный научный сотрудник Carnegie Europe, специализирующийся на внешней политике Турции, говорит, что Анкара хочет получить "добро" от Москвы и Ирана, прежде чем начать свою операцию.

«Это особенно важно, потому что два потенциальных целевых региона находятся под контролем России, и Турция хочет иметь возможность использовать воздушное пространство… чтобы минимизировать риски», — сказал он.

Иран «также имеет косвенное присутствие в регионе через шиитских ополченцев, которых он контролирует», сказал Ульген.

В конечном итоге Эрдоган надеется получить «зеленый свет» от Путина и Раиси, добавил он.

Россия уже выразила надежду, что Турция «воздержится» от операции в Сирии.

Иран, чей министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян в последние недели посетил Анкару и Дамаск, также призвал к осторожности.

В конце прошлого месяца высокопоставленный дипломат Ирана заявил в Анкаре, что «мы понимаем, что… может быть, потребуется специальная операция».

«Проблемы безопасности Турции должны решаться полностью и на постоянной основе».

Несколько дней спустя Амир-Абдоллахян заявил в Дамаске, что военные действия Турции в Сирии «станут дестабилизирующим элементом в регионе».

Мазлум Абди, командующий СДС, призвал Россию и Иран сдерживать Турцию.

«Мы надеемся, что (нападений) не будет и что курды… не будут брошены во время переговоров между крупными державами», — сказал он.

СДС предупредили, что вторжение Анкары подорвет усилия по борьбе с ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

Николас Херас из Newlines Institute также заявил, что Иран и Россия «хотят предотвратить новую военную кампанию Турции в Сирии».

«Иран наращивает присутствие в Алеппо и вокруг него, что беспокоит Турцию, а Россия во всех смыслах и целях уступает позиции Ирану по всей Сирии», — добавил он.

По мнению иранского политолога Ахмада Зейдабади, после войны в Украине между Россией, Ираном и Турцией возникли «новые разногласия».

По его словам, это и «неопределенное будущее» означают, что три лидера попытаются «скоординировать» свои взгляды на Сирию, чтобы избежать дальнейшей напряженности.

Автор: Якуб Хаджич
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