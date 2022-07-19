Иран, Россия и Турция обсудят Сирию в Тегеране

Российский президент Владимир Путин отправится во вторник в Тегеран для переговоров со своими иранскими и турецкими коллегами по сирийскому конфликту.

Россия, Турция и Иран в последние годы встречались, чтобы обсудить Сирию в рамках так называемого «астанинского мирного процесса», направленного на прекращение более чем 11-летнего конфликта в стране.

Все трое густо замешаны в Сирии: Россия и Иран поддерживают режим Асада против его противников, а Турция поддерживает повстанцев.

Саммит состоится во вторник, на фоне угроз Эрдогана начать новое наступление на севере Сирии против боевиков Сирийских демократических сил (СДС).

Иран, президент которого Эбрагим Раиси принимает встречу, уже предупредил, что любые военные действия Турции в Сирии могут «дестабилизировать регион».

Саммит в Тегеране также позволит Эрдогану провести свою первую встречу с Путиным после вторжения России в Украину в феврале.

Турецкий президент в течение нескольких месяцев предлагал встретиться с российским лидером, чтобы помочь разрешить обострившуюся глобальную напряженность с начала войны.