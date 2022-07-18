В Америке объявили неделю "порабощенных наций"

В этой в связи на сайте Белого дома опубликовано соответствующее заявление.

Как отметил Байден, в настоящее время наблюдаются тревожные тенденции — "жестокое вторжение автократических наций на территорию своих соседей, отступление от демократических ценностей, навязчивое цифровое наблюдение, повсеместные нарушения прав человека и учащение актов транснациональных репрессий".

Как отметил Байден, в настоящее время наблюдаются тревожные тенденции — "жестокое вторжение автократических наций на территорию своих соседей, отступление от демократических ценностей, навязчивое цифровое наблюдение, повсеместные нарушения прав человека и учащение актов транснациональных репрессий".

— Репрессивные режимы в России, Иране, Беларуси, Сирии, Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Корейской Народно-Демократической Республике, Китайской Народной Республике и других странах все чаще стремятся подчинить себе не только тех, кто находится в пределах их собственных границ, но и тех, кто находится в других странах. Они пересекают границы, чтобы следить, беспокоить, угрожать, и даже убивать правозащитников, работников СМИ и гражданских лиц в других суверенных странах. Демократии мира должны объединиться и продемонстрировать силу нашей решимости положить конец этой несправедливости, — отмечается на сайте Белого дома.

Байден также указал на действия России в войне с Украиной, отметив, что США возглавили глобальный ответ для привлечения России к ответственности и осуждения ее бесчеловечности и неуважения к международному праву.

— Мы чтим доблесть и самопожертвование украинцев, которые своим мужеством напомнили миру о всеобщем стремлении к свободе. Мы будем продолжать поддерживать их, когда они защищают свою страну, свою свободу и свою демократию, — сказано в сообщении.

В своей ежегодной прокламации президент США выражает общую солидарность с правозащитниками и сторонниками демократии во всем мире, которые "рискуют своей жизнью ради прав других".

При этом, разумеется, в списке репрессивных режимов никогда не бывает таких стран как Израиль, а среди порабощенных народов не могут быть палестинцы. Увы, здесь ничего не меняется. Хорошо хоть, что про других вспомнили.

Неделя порабощенных народов (Captive Nations Week) — это ежегодный комплекс массовых мероприятий, изначально направленный на привлечение внимания общественности к проблеме "порабощенных народов, находящихся под контролем коммунистических режимов". Согласно этому закону (принят в 1959 году), президент США уполномочен провозглашать "Неделю порабощенных народов" ежегодно — до тех пор, пока все они не обретут свободу и независимость.