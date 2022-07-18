Судан: десятки человек погибли в межплеменной резне

В Судане межплеменная вражда в штате Голубой Нил унесла жизни по меньшей мере 65 человек.

В результате боевых действий между этническими группами хауса и бирта в южной провинции около 150 человек получили ранения, заявил в воскресенье Гамаль Насер аль-Сайед.

Он сказал Associated Press, что большинство погибших были молодыми людьми, которые были застрелены или получили ножевые ранения.

Аль-Сайед призвал власти Хартума помочь перевезти по воздуху 15 тяжелораненых, поскольку в больницах на Голубом Ниле не хватает современного оборудования и жизненно необходимых лекарств.

В субботу официальные лица заявили, что число погибших составляет не менее 31 человека.

Власти развернули военные и военизированные Силы оперативной поддержки для обеспечения стабильности в регионе. Они также ввели ночной комендантский час с вечера субботы и запретили собрания в городах Росейрес и Аль-Дамазин, столице штата, где произошли столкновения.

Губернатор Голубого Нила Ахмед аль-Омда в пятницу издал приказ, запрещающий любые собрания или марши в течение одного месяца.

Ахмед Юссеф, житель Аль-Дамазина, сообщил информационному агентству AFP, что десятки семей пересекли мост в город в субботу, спасаясь от беспорядков.

Согласно медицинским источникам, больницы разослали срочные призывы к донорству крови.

Один из источников в больнице Аль-Розейр сообщил агентству AFP, что в больнице «закончилось оборудование для оказания первой помощи» и что необходимо подкрепление, поскольку число раненых растет.

Специальный представитель ООН в Судане Волкер Пертес призвал все стороны проявлять сдержанность.

Насилие произошло после того, как племя бирта отклонило просьбу хауса о создании «гражданского органа для надзора за доступом к земле», сообщил AFP на условиях анонимности видный член хауса.

Но высокопоставленный член бирта сказал, что его племя отреагировало на посягательство хауса на их земли.

В регионе Киссан и штате Голубой Нил в целом уже давно наблюдаются беспорядки, а южные боевики стали занозой в боку бывшего диктатора Судана Омара аль-Башира, который был свергнут армией в 2019 году после уличных протестов.

Эксперты говорят, что прошлогодний переворот, возглавляемый главнокомандующим армией Абдуль-Фаттахом аль-Бурханом, создал вакуум безопасности, который способствовал возрождению межплеменного насилия в стране, где регулярно вспыхивают конфликты из-за земли, домашнего скота, доступа к воде и пастбищам.