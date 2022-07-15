Израиль согласился на передачу Египтом островов Саудовской Аравии

Израиль «не возражает» против передачи двух стратегических островов в Красном море Саудовской Аравии в качестве шага на пути к нормализации отношений между обеими странами, заявили в четверг высокопоставленные чиновники.

Израиль надеется, что турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку ознаменует начало дипломатических отношений между ним и Саудовской Аравией.

После встречи с израильскими официальными лицами в среду и четверг Байден в пятницу должен отправиться в Саудовскую Аравию первым публично признанным прямым рейсом Air Force One между обеими странами.

В последние недели израильские официальные лица намекнули, что Байден может объявить об инициативах, связанных с Израилем, во время своего визита в королевство.

Заявлялось, что речь может идти о судьбе двух островов Тиран и Санафир в Красном море, которые можно использовать для контроля доступа к израильскому порту Эйлат.

В настоящее время острова находятся во владении Египта, но Каир несколько лет назад согласился передать их Эр-Рияду в обмен на финансовую поддержку.

Однако по условиям мирного соглашения Израиля с Египтом от 1979 года еврейское государство должно подписать предполагаемую передачу.

В ночь с четверга на пятницу высокопоставленные чиновники, пожелавшие остаться неизвестными, заявили, что Израиль «не возражает» против передачи Египтом островов Саудовской Аравии, подтвердив более ранние сообщения израильских СМИ.

Во вторник высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль надеется на «начало процесса нормализации отношений» с Саудовской Аравией.

Израиль расширил свое региональное присутствие при поддержке США в 2020 году, когда он официально оформил отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.

В январе 2021 года переходное правительство Судана также согласилось сделать это, но Хартум еще не завершил сделку.

Палестинцы и их союзники раскритиковали соглашения, учитывая продолжающиеся систематические злоупотребления со стороны израильтян на оккупированных территориях.