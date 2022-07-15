Марокко в огне: в стране бушуют лесные пожары

Сотни марокканских пожарных и солдат в четверг сражались, чтобы потушить как минимум четыре очага огня, бушующего в лесах на севере королевства.

По словам журналиста AFP, несколько деревень пришлось эвакуировать перед лицом угрозы, покуда военные самолеты сбрасывали воду, пытаясь потушить пламя.

Из-за резкого повышения температуры и скоростного распространения пожаров, жители деревень покинули свои дома.

Некоторые, где могли, спасали крупный рогатый скот и лошадей, от которых зависит жизнь крестьян.

Огонь уничтожил деревню в районе Ксар-эль-Кебир североафриканской страны.

Пожары, раздуваемые сильным ветром, вспыхнули в северных районах Лараш, Уэззан, Тетуан и Таза, сообщил глава Национального центра по управлению лесными климатическими рисками.

«Усилия продолжаются в надежде взять под контроль эти пожары в ближайшие несколько часов», — сказал Ассали, которого цитирует официальное информационное агентство MAP.

Согласно первоначальным сообщениям, с ночи среды в Лараше и Уэзане сгорело не менее 1000 гектаров (2500 акров) леса.

Сотни сотрудников гражданской обороны, а также солдаты и полицейские принимают участие в попытках не дать пожарам причинить еще больше разрушений.

Марокко, которое борется с сильной засухой, в последние дни пострадало от резкого повышения температуры, приближающейся к 45 градусам по Цельсию.

По другую сторону Гибралтарского пролива лесные пожары также бушуют в южной Европе, от Португалии и Испании до Франции и Греции.

Ученые говорят, что экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара и засухи, повышающие вероятность лесных пожаров, связаны с изменением климата.

Ожидается, что в будущем они станут еще более частыми, продолжительными и интенсивными.