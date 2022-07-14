Четырехсторонний саммит по вопросу украинского зерна прошел в Стамбуле

Первая за несколько месяцев встреча между Россией и Украиной в Стамбуле совершила важный шаг к обеспечению экспорта крайне необходимого зерна из украинских портов Черного моря, чтобы облегчить глобальный продовольственный кризис, сообщает издание Daily Sabah.

В среду Турция объявила о соглашении с Украиной, Россией и ООН, направленном на возобновление экспорта украинского зерна. По словам Анкары это повышает перспективы прекращения противостояния, в результате которого миллионы людей оказались на грани голодной смерти.

Саммит в Стамбуле ознаменовал собой первые переговоры официальных делегаций России и Украины с глазу на глаз после очередной встречи в турецком мегаполисе в конце марта.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашения будут подписаны, когда стороны встретятся на следующей неделе, включая «совместный контроль» для проверки зерна в портах и ​​обеспечение Турцией безопасности экспортных маршрутов для украинского зерна в Черном море.

Четырехсторонняя встреча была посвящена обсуждению камней преткновения на пути к сделке, в основном о том, как отправить около 22 миллионов тонн зерна, застрявших в Украине из-за войны.

Через несколько часов после переговоров Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что был сделан «важный шаг вперед» к возрождению экспорта украинского зерна.

Он предупредил, что «теперь потребуется дополнительная техническая работа» для достижения соглашения, «но динамика ясна… Я воодушевлен. Я настроен оптимистично, но это еще не все».

Издание The Wall Street Journal изучило детали вывоза украинского продовольствия из портов Черного моря.

Ключевые аспекты плана по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривают частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним, а также прекращение огня для прохождения караванов с зерном.

«Согласно всеобъемлющему соглашению, достигнутому в среду, зерно может быть отправлено из трех украинских портов в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию», - пишет издание (перевод по «Интерфаксу»).

В соответствии с договоренностями, военные корабли Турции будут инспектировать пустые суда, заходящие в украинские порты, чтобы развеять опасения России об использовании судов для транспортировки западного оружия Украине.

The Wall Street Journal пишет, что «сделка» еще не одобрена президентом России Владимиром Путиным. Источники газеты не исключают, что это может произойти во время встречи российского лидера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране на следующей неделе.