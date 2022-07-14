Правозащитник Ирек Биккинин оштрафован за критику символа Z

Правозащитник Ирек Биккинин был оштрафован Лямбирским районным судом Мордовии на 30 тысяч рублей из-за комментария во "ВКонтакте" с критикой символа Z. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на "Каспаров.ру". Суд вынес решение 7 июля.

Биккинина признали виновным по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Издание отмечает, что критика в высказывании была направлена только на букву "Z"— правозащитник ни словом не упоминал военные действия России на территории Украины.

По информации "Каспаров.ру", Биккинин также написал, что "лично не знает ни одного человека, кто бы одобрял эту букву, кроме должностных лиц, которые обязаны изображать восторг от иностранной буквы, похожей на половину свастики". Он предположил, что человек, придумавший это, видимо, "поклонник немецкой эстетики 1930–1940 годов", и добавил, что "Z" для него — оскорбление памяти его деда, погибшего в декабре 1942 года под Ленинградом.

Напомним, что латинская буква "Z", наряду с "V", наносимая в тактических целях на российскую военную технику, стала символом российского вторжения в Украину.