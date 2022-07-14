Ливия: сестры, разлученные во время итальянской оккупации, воссоединились спустя 94 года

Две ливийские сестры, разлученные во время итальянской оккупации, воссоединились в среду спустя 94 года.

Умм ас-Саад Абдулла Мохаммед ат-Табули аль-Варфали, которая живет со своей семьей в городке Бани Валид к юго-востоку от Триполи, потеряла свою сестру Фатиму, спасаясь от итальянских войск в конце 1920-х годов.

Италия колонизировала Ливию между 1911 и 1943 годами, во время которых итальянские войска совершали массовые убийства и зверства против ливийцев и возводили массовые лагеря для задержанных в пустыне в попытке подавить движение сопротивления.

Однако Умм ас-Саад никогда не теряла надежды найти свою сестру, и ее усилия увенчались успехом на этой неделе, когда они воссоединились со слезами радости в Джалу, маленьком городке на востоке Ливии, где жила Фатима.

Сестры Варфали не виделись с тех пор, как были маленькими девочками почти век назад. Воссоединение стало поводом для празднования в племенах аль-Варфали и аль-Маджабре в Джалу.

Умм ам-Саад сообщила местным СМИ, что знала, что потеряла одну сестру в южном районе Феццан, когда та погибла, спасаясь от итальянской оккупации. Но она никогда не теряла надежды, что воссоединится со своей другой сестрой Фатимой.

Умм ас-Саад слышал, что Фатима вышла замуж за представителя племени аль-Маджабре, и спрашивал о ее местонахождении через знакомых и членов аль-Маджабра, пока они не воссоединились.