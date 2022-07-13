У ядерной сделки с Ираном осталось лишь несколько недель - Франция

Новый министр иностранных дел Франции заявила во вторник, что осталось всего несколько недель, прежде чем закроется окно возможностей для возобновления ядерной сделки Ирана с мировыми державами 2015 года.

Выступая перед законодателями, Кэтрин Колонна заявила, что ситуация больше не является приемлемой, и обвинила Иран в использовании тактики проволочек и отказе от ранее согласованных позиций во время переговоров в Дохе в начале этого месяца, продолжая при этом свою программу обогащения урана.

«Все еще есть окно возможностей… для Ирана, чтобы, наконец, принять соглашение, над созданием которого он работал, но время идет», — сказала Колонна, предупредив, что, если Иран продолжит свой нынешний курс, это будет пороговым состоянием для создания оружия.

«Время идет. Тегеран должен это осознать», — сказала она, добавив, что промежуточные выборы в США еще больше усложнят заключение сделки.

«Окно возможностей закроется через несколько недель. Не будет лучшего соглашения, чем то, что уже находится на столе».

На прошлой неделе представитель США на переговорах о возобновлении сделки заявил, что Иран выдвинул требования, не связанные с обсуждением его ядерной программы, во время последних переговоров и добился тревожного прогресса в обогащении урана.

В соответствии с ядерным соглашением 2015 года Иран ограничил свою программу обогащения урана, что является потенциальным путем к созданию ядерного оружия, хотя Тегеран заявляет, что заинтересован в использовании атомной энергии только в гражданских целях в обмен на отмену международных санкций.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от сделки, назвав ее слишком мягкой по отношению к Ирану, и вновь ввел жесткие санкции США, подтолкнув Тегеран к нарушению ядерных ограничений.

Западные официальные лица неоднократно заявляли, что у переговоров между мировыми державами и Ираном было всего несколько недель, чтобы заключить сделку, а предшественник Колонны Жан-Ив Ле Дриан даже заявил в феврале, что это всего лишь вопрос дней.