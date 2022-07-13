Загадочная история Мо Фараха: британский спортсмен рассказал о своем истинном прошлом

Британский олимпийский чемпион сэр Мо Фарах (Мохамед Муктар Джама Фарах), один из самых титулованных спортсменов Великобритании, завоевавший золотые медали в беге на 5000 и 10 000 метров на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов соответственно, рассказал в статье, опубликованной в понедельник, что его незаконно привезли в Великобританию под именем другого ребенка для работы в качестве домашней прислуги.

Фарах рассказал Би-би-си, что имя Мохамед Фарах ему дала женщина, которая привезла его в Великобританию из восточноафриканской страны Джибути в возрасте девяти лет.

39-летний мужчина, чей отец был убит в Сомали, когда ему было четыре года, сказал, что его настоящее имя Хусейн Абди Кахин, и заявил, что его заставили присматривать за детьми другой семьи в Великобритании.

«Правда в том, что я не тот, за кого вы меня принимаете», — сказал он в рамках документального фильма, который выйдет в эфир в среду.

"Большинство людей знают меня как Мо Фарах, но это не мое имя".

«Настоящая история такова, что я родился в Сомалиленде, на севере Сомали, как Хусейн Абди Кахин. Несмотря на то, что я говорил в прошлом, мои родители никогда не жили в Великобритании.

«Когда мне было четыре года, мой отец был убит в гражданской войне, вы знаете, как семья, мы были разлучены.

«Меня разлучили с матерью, и я был незаконно ввезен в Великобританию под именем другого ребенка по имени Мохамед Фарах».

Фарах, который стал первым британским легкоатлетом, завоевавшим четыре золотые олимпийские медали, сказал, что его дети побудили его рассказать правду о своем прошлом.

«Я хранил это так долго, это было трудно, потому что вы не хотите сталкиваться с этим, и часто мои дети задают вопросы: «Пап, как это получилось? И у вас всегда есть ответ на все, но у вас нет ответа на это», — сказал он.

«Это главная причина, по которой я рассказываю свою историю, потому что я хочу чувствовать себя нормально и не чувствовать, что меня что-то держит».

Жена Фараха Тания сказала, что за год до их свадьбы в 2010 году она поняла, что «в его истории было много недостающих кусочков», но в конце концов она «утомила его допросами», и он сказал правду.

Во время телепрограммы Фарах сказал, что думал, будто едет в Европу, чтобы жить с родственниками, и вспомнил, как проходил проверку паспорта в Великобритании под видом Мохамеда в возрасте девяти лет.

"У меня были все контактные данные моей родственницы, и как только мы добрались до ее дома, женщина отобрала их с меня и прямо передо мной разорвала документы и выбросила в мусорное ведро, и в этот момент я понял, что у меня проблемы". После этого долгое время он работал в качестве домашней прислуги, ему не разрешали посещать школу, но в 12 лет он все таки пошел в 7-й класс.

В конце концов Фарах рассказал своему учителю физкультуры Алану Уоткинсону правду и переехал жить к матери своего друга, Кинси, которая «действительно очень заботилась» о нем, и в итоге он остался на семь лет.

Именно Уоткинсон, раскрывший спортивный потенциал ученика, подал заявление на получение Фарахом британского гражданство. Процесс занял долгое время, но 25 июля 2000 года Фарах был признан гражданином Великобритании.

Фарах, назвавший своего сына Хусейном в честь своего настоящего имени, сказал: «Я часто думаю о другом Мохамеде Фарахе, мальчике, чье место я занял в том самолете, и я очень надеюсь, что с ним все в порядке.

«Где бы он ни был, я ношу его имя, и теперь это может создать проблемы для меня и моей семьи».

«Для меня важно просто посмотреть, что произошло, и просто быть честным, правда».

История Мо Фараха достойна фильма, и почти наверняка такой фильм скоро будет снят. К слову сегодня уже поступила реакция правительства Британии. Мо Фарах, опасавшийся, что его долгая жизнь под чужим именем и с чужой биографией, может создать ему проблемы (технически, его гражданство получено путем мошенничества), теперь может вздохнуть спокойно. Лишать гражданства человека, который стал одним из самых титулованных спортсменов страны, и получил орден с рыцарским титулом из рук королевы, никто не собирается.

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона сказал: «Он спортивный герой, он вдохновляет людей по всей стране.

«Это шокирующее напоминание об ужасах, с которыми сталкиваются люди, ставшие жертвами торговли людьми. И мы должны продолжать пресекать этих преступников, которые пользуются уязвимыми людьми».

Столичная полиция Лондона заявила, что она рассматривает утверждение о том, что Фарах был продан, после того как его мать отправила его, чтобы избежать гражданской войны в их родном Сомали.

На вопрос в последующем интервью, как он относится к реакции правительства, Фарах сказал: «Я чувствую облегчение: это моя страна. «Ни один ребенок не хочет оказаться в такой ситуации. Такой выбор сделали за меня», — сказал он.

"И я просто благодарен (за) каждый шанс, который я получил в Британии, и ... горжусь тем, что представляю свою страну так, как я это делал, потому что это все, что я мог сделать, было под моим контролем. Когда я был моложе, у меня не было контроля".