Девять стран ЕС не доверяют израильскому определению "террористов"

Девять государств Европейского Союза заявили во вторник, что они продолжат работу с шестью палестинскими группами гражданского общества, которые Израиль в прошлом году назвал террористическими организациями, сославшись на отсутствие доказательств для такого определения.

Израиль назвал палестинские группы террористическими организациями и обвинил их в передаче донорской помощи боевикам, что вызвало критику со стороны Организации Объединенных Наций и правозащитников.

В состав этих групп входят палестинские правозащитные организации «Аддамир» и «Аль-Хак», которые документируют нарушения прав человека как Израилем, так и Палестинской администрацией на оккупированном Западном берегу, и отвергают обвинения.

В совместном заявлении министерства иностранных дел Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Испании и Швеции заявили, что не получали от Израиля «существенной информации», которая оправдывала бы пересмотр их политики.

«Если будут представлены доказательства обратного, мы будем действовать соответственно», — заявили они. «В отсутствие таких доказательств мы продолжим наше сотрудничество и решительную поддержку гражданского общества на ОПТ (оккупированных палестинских территориях)».

В прошлом году Израиль заявил, что шесть обвиняемых групп имеют тесные связи с Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП), который находится в черных списках террористов США и ЕС.

Эксперты ООН по правам человека, включая Майкла Линка, специального докладчика ООН по правам человека на оккупированной палестинской территории, заявили в апреле, что несколько спонсоров задержали свои взносы в эти НПО, пока расследовались претензии, что подорвало их работу.

Вместо этого они призвали международное сообщество продолжить или возобновить свою поддержку.

«Свободное и сильное гражданское общество необходимо для продвижения демократических ценностей и решения проблемы двух государств», — заявили во вторник девять стран ЕС.

Напомним, что Израиль захватил Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим в ходе ближневосточной войны 1967 года.