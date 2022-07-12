На их мобилизацию ответим демобилизацией!

Дела на войне у путинской России плохи.

В Украину пошли только первые поставки западной артиллерии большой дальности и результаты уже впечатляют. Склады и штабы орков взлетают на небо один за другим, вместе с десятками находящихся там высших офицеров, включая и генералов, или (от "большого ума") оставленных рядом бензовозов.

На этом фоне происходят две вещи.

С одной стороны, множатся факты отказов десятков, а иногда и сотен российских военнослужащих выступать в качестве пушечного мяса. Люди либо отказываются от командировок, либо снимаются прямо с боевых позиций и уходят, за что их фото вешают на такие "доски позора", как на этом фото. Но выбор этот абсолютно правильный, потому что лучше висеть на доске позора, чем удобрять украинский чернозем, а потом еще гореть в Аду.

С другой стороны, кремлядь понимает, что "одной левой", как она планировала, эту войну она не выиграет. Опять же, в силу своих умственных способностей понимает только сейчас, хотя это должно быть ясно еще при подготовке к войне, так же, как сейчас уже ясно, что шансы ее выиграть при любом исходе у нее стремятся к нулю. Поэтому начинаются выгребаться все людские ресурсы на роль пушечного мяса, а население начинает готовиться к мысли о неизбежности всеобщей или хотя бы серии мобилизаций.

Со всех концов страны поступают сведения о наборе в армию заключенных колоний. Кремлевский шайтан Таджуддин на святой мусульманский праздник, выступая с проповедью, призвал мусульман включать в войну с "Даджалом", за которого он принял Украину. В "национальные батальоны" верноподданных "нерусей" назначают "полковых имамов", чтобы они побуждали набранное туда пушечное мясо к "джихаду", астагфиру Ллах.

Наконец, на 15 июля на этой неделе назначили внеочередное заседание Госдумы, на котором ожидают объявление какого-то важного решения. Ожидается, что могут быть либо объявлена война Украине вместе с мобилизацией на фронт мужского населения, либо может быть провозглашено создание расширенного Союзного государства с включением в него оккупированных территорий и/или Путин может быть объявлен Верховным правителем. Но что бы они там ни приняли, очевидно, что главный смысл этого будет во всеобщей или частичной мобилизации.

В этой связи обращаемся к мусульманам, остающимся в России или имеющим там близких. Поймите сами и доносите до остальных, что в случае призыва на фронт шансов уцелеть там будет чем дальше, тем меньше. Качественное превосходство западного оружия над продукцией разворованного российского ВПК будет давать о себе знать все больше, и единственным шансом переломить ход боевых действий или хотя бы не допустить обвала фронта для Кремля будет закидать противника пушечным мясом.

Причем, если до этого в самых кровопролитных боях на Донбассе украинскую армию закидывали пушечным мясом мобилизованных жителей "ДНР" и "ЛНР", то теперь, похоже, все. Людские ресурсы этих несчастных, поверивших в "русский мир" на грани исчерпания - Донбасс Путин "защитил" так, что из него выехало уже 80% населения. Поэтому налегать сейчас будут на еще больший набор в армию "нацменов", благо, в спившейся русской глубинке воевать уже некому, а крупные города будут трогать в последнюю очередь, опасаясь антиправительственных выступлений.

В такой ситуации просто не слушайте продажных имамов, вешающих вам лапшу на уши. Плюйти на них, прогоняйте их, издевайтесь над ними, засвистывайте, а если не можете, то просто вставайте и уходите с их проповедей и побуждайте к тому же других. Избегайте мобилизации любым способом, а если оказалось так, что вас или ваших близких туда послали обманом или силой, при первой же возможности с поднятыми руками сдавайтесь в плен украинской армии, поясняя, что вы мусульмане и вас заставили воевать против вашей воли.

На их всеобщую мобилизацию ответим нашей тотальной демобилизацией. Так победим мы и проиграют они, ин ша Аллах!