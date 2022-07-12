Иран поставит России сотни боевых беспилотников - США

Иран планирует поставить России сотни боевых беспилотников для использования в Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, заявил, что информация, полученная США, подтверждает точку зрения о том, что массированные бомбардировки Россией Украины, которые позволили ей закрепить достижения на востоке страны в последние недели, «наносят ущерб жизнеобеспечению собственного оружия».

«Правительство Ирана готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА [беспилотных летательных аппаратов], включая дроны, способных нести вооружение, в ускоренном порядке», — сказал Салливан.

«Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА, а первые учебные занятия должны начаться уже в начале июля».

Салливан сказал, что пока неясно, поставил ли Иран уже какие-либо беспилотники в Россию.

Он отметил, что иранские беспилотники использовались хуситами в Йемене для нападения на Саудовскую Аравию.

Дроны играют важную роль в российско-украинской войне для обеих сторон, начиная от запуска ракет с расстояния до сброса небольших бомб на цели и ведения разведки для артиллерийских сил и сухопутных войск.

Украинские силы добились особого успеха в использовании БПЛА Bayraktar турецкого производства, а США и другие союзники поставили Киеву множество типов более мелких беспилотников.

«С нашей стороны, мы будем продолжать вносить свой вклад в обеспечение эффективной обороны Украины и помогать украинцам доказать, что попытки России стереть Украину с лица земли не увенчаются успехом», — сказал Салливан.

Заявление Салливана прозвучало накануне поездки президента Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, где ядерная программа Ирана и его злонамеренная деятельность в регионе станут ключевыми предметами обсуждения.

Решение США публично заявить о том, что главный региональный соперник двух стран помогает перевооружить Россию, связано с тем, что и Израиль, и Саудовская Аравия отказываются присоединиться к глобальным усилиям по наказанию России за ее вторжение в Украину из-за их внутренних интересов.