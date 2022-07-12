Эрдоган и Пашинян впервые поговорили по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые поговорили по телефону и обсудили процесс нормализации отношений между их странами.

«Реджеп Тайип Эрдоган и Никол Пашинян подчеркнули важность, которую они придают двустороннему процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией, который также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе», — говорится в заявлении президента Турции в понедельник.

Они также выразили надежду на скорейшую реализацию вопросов, согласованных в ходе переговоров спецпредставителей двух стран 1 июля.

В сообщении в Twitter Пашинян сказал: «Мы ожидаем скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на встрече наших спецпредставителей 1 июля».

Эрдоган поздравил Пашиняна с предстоящим армянским праздником Вардавар, а глава Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан-Байрам.

Разговор случился после того, как 1 июля Анкара и Ереван добились прорыва в ходе переговоров в Вене, где их дипломаты согласились открыть общую сухопутную границу двух стран для граждан третьих стран и начать прямые грузовые рейсы.

Две страны никогда не устанавливали официальных дипломатических отношений, а их общая граница была закрыта с 1990-х годов.

В феврале Турция и Армения возобновили свои первые коммерческие рейсы за два года.