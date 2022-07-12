Население планеты в этом году достигнет 8 миллиардов, но рост замедляется

По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 15 ноября население мира достигнет восьми миллиардов человек, а в следующем году Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной мира (хотя ряд экспертов считает, что это уже и так произошло).

В понедельник ООН отметила, что потребовались сотни тысяч лет, чтобы население мира достигло одного миллиарда, и всего 200 лет, чтобы оно увеличилось в семь раз. В 2011 году оно составляло семь миллиардов.

Хотя в прогнозе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН говорится, что население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года, в нем также говорится, что эффект предыдущего быстрого роста будет ощущаться в ближайшие годы.

«[Этот] резкий рост был обусловлен в основном увеличением числа людей, доживших до репродуктивного возраста, и сопровождался серьезными изменениями в коэффициентах рождаемости, усилением урбанизации и ускорением миграции», — говорится в сообщении ООН. «Эти тенденции будут иметь далеко идущие последствия для будущих поколений.

В отчете прогнозируется, что население мира достигнет 8,5 млрд человек в 2030 году и 9,7 млрд человек в 2050 году, достигнув пика примерно в 10,4 млрд человек в 2080-х годах, прежде чем стабилизироваться на этом уровне до 2100 года.

ООН заявила, что, хотя рост населения свидетельствует об успехах в области здравоохранения и экономического развития, он также подчеркивает необходимость эффективной политики для решения некоторых из самых насущных мировых проблем.

«Прогресс не универсален, он делает неравенство острым, как бритва», — говорится в отчете. «Те же проблемы и проблемы, которые были подняты 11 лет назад, остаются или усугубились: изменение климата , насилие, дискриминация».

Согласно отчету, более половины прогнозируемого прироста населения мира в ближайшие десятилетия будет сосредоточено всего в восьми странах.

Это Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. Как видим, некоторые из этих стран являются мусульманскими, в других же существует значительная мусульманская община. Это означает, что проблема перенаселения и сопутствующие конфликты будут оставаться актуальными для немалой части уммы.