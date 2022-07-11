Российские муфтии отметили Курбан-Байрам поддержкой вторжения в Украину

Праздник жертвоприношения, в честь которого на молитву собираются сотни тысяч мусульман в одной только Москве, традиционно был прекрасным временем для обращения лидеров мусульманского сообщества к верующим. В своих проповедях имамы, муфтии и шейхи обращаются к собравшимся мусульманам, чтобы поднять волнующие их вопросы, развеять сомнения, призвать к благому и запретить зло.

Каких речей в этот день мы ждали бы от российских муфтиев, претендующих на звание лидером российских мусульман? Ну наверное чего-то, связанного с проблемами российских мусульман. Медленная смерть российского федерализма, ассимиляционная политика центра в отношении коренных народов, запрет мусульманской литературы, преследование активистов и так далее.

О чем же говорили ветераны российских ДУМ-ов? Все правильно, они говорили об угрозе "украинского фашизма".

Тон задал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин. Перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы он рассказал, чему будут посвящены молитвы мусульман по случаю Курбан-байрама (Ид аль-Адха). Как отметил Гайнутдин, верующие будут просить Всевышнего уберечь мир от "коричневой чумы".

"Наши мольбы обращены ко Всевышнему с просьбами даровать всему человечеству мир, благополучие, уберечь нас всех от трагедий, бед, напастей, от "коричневой чумы"", — приводит РИА Новости его слова.

Без иллюзий, Гайнутдин не имеет в виду российский фашизм, несмотря на то, что участие откровенных нацистов в российской "спецоперации" в Украине не является секретом.

"Во время коллективных намазов во время Курбан-байрама мы просим Всевышнего даровать россиянам всего наилучшего. Мы также просим благополучия и здоровья президенту России Владимиру Путину", — сказал чиновник от ДУМ (представьте себе мусульманина, который в этот благословенный день озабочен здоровьем Путина).

Гайнутдин был не один такой.

Исламский мир массово поддерживает Россию в ее действиях против тех, кто творит "страшные дела", заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий, муфтий Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбир Крганов, известный своей провластной позицией. Свое заявление он сделал во время праздничной проповеди на площадке в парке Сокольники в центре Москвы по случаю праздника Курбан-байрам.

"Сегодня наша страна — с мусульманским миром, весь мусульманский мир с нами. Я это говорю зная, потому что буквально неделю, десять дней назад был в Индонезии, где проживают 250 миллионов мусульман, самая большая мусульманская страна, и они тоже, как и другие мусульмане, нас поддерживают", — заявил Крганов 9 июля.

По его словам, действия стран Запада на протяжении всех последних десятилетий, наоборот, были направлены на унижение мусульман разных стран.

"Неужели нам, мусульманам, не обидно за то, что происходит с мусульманским миром, как его позорят, как его унижают? Как можно было в день Курбан-байрама повесить [президента Ирака] Саддама Хусейна? Как убили потом [лидера Ливии Муаммара] Каддафи? Говорили, что они убивают мусульман, но те, которые пришли якобы наводить порядок, они и убили миллионы мусульман", — сказал муфтий.

Ни слова о преследовании мусульман в России и на оккупированных ею территориях (Крым, Донбас), либо в странах, союзных России (Китай, Сирия, Мьянма), он не сказал естественно.

Председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника Курбан-байрама открыто поддержал войну против Украины.

Он заявил, что её необходимо довести до конца "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

Напомним, что Талгат Таджуддин еще в марте поддержал войну в Украине, которую начал Кремль, но тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и "никто не рад войне", но "военная спецоперация на Украине — это вынужденная мера". В этот раз риторика муфтия была гораздо жёстче, обращает внимание канал "Настоящее время".

На самом деле, можно сказать больше. Таджуддин стал первым религиозным лидером в России, прямо поддержавшим боевые действия. Такой прямоты нет даже у патриарха Кирилла, которого обвиняют в оправдании войны, за что он уже попал в санкционные списки Великобритании и Канады.

Издание "Idel.Реалии" сообщало, что в "День России" последователи псевдосуфийского течения "хакканитов" собрались в одном из районов Башкортостана, чтобы поддержать войну в Украине. В мероприятии принял участие и Талгат Таджуддин. Он выступил перед собравшимися с речью, объявив, что основа ислама сегодня находится именно в России, а не в Саудовской Аравии, где "понастроили небоскребов". В целом речь Таджуддина состояла из проклятий в отношении Запада.