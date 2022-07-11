Сребреница: 27 лет геноциду боснийских мусульман

Тысячи людей собираются в понедельник, чтобы вспомнить о жертвах геноцида в Сребренице, который большинство сербов до сих пор отказываются признать в этнически разделенной Боснии и Герцеговине.

Останки 50 недавно идентифицированных жертв единственного признанного геноцида в Европе со времен Второй мировой войны, будут похоронены вместе с 6 671 другим на кладбище мемориального центра.

Около 8000 мусульманских мужчин и мальчиков из восточного города Сребреница были убиты силами боснийских сербов в июле 1995 года.

Высокопоставленный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррелл и комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи почтили память погибших в Сребренице, и напомнили, что сегодня российское вторжение в Украину показывает, что «до сих пор мы не можем воспринимать мир как должное».

«Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну», — говорится в заявлении.

«Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания о тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах.

«Наш долг как никогда помнить о геноциде в Сребренице… встать на защиту мира, человеческого достоинства и общечеловеческих ценностей.

«В Сребренице Европа потерпела неудачу, и мы столкнулись со своим позором».

По данным Института пропавших без вести лиц Боснии и Герцеговины, в последние годы обнаружение останков жертв резни стало редкостью, хотя около 1200 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Процесс опознания затруднен из-за того, что останки были снесены бульдозерами и перемещены в братские могилы в попытке скрыть масштабы резни.

Массовые похороны тех, кого опознали, проводятся каждое 11 июля. Останки одного из 50 человек, ожидающих захоронения, были обнаружены в трех отдельных братских могилах, говорит Амор Машович, судебно-медицинский эксперт, работавший на десятках массовых захоронений в районе Сребреницы.

Он добавил, что останки большинства других были найдены разбросанными по двум братским могилам.

Берем Халилович, 62 года, в течение многих лет надеялся, что будет опознано больше костей его брата, прежде чем провести надлежащее захоронение.

«Мы ждали 20 лет, пока не будут найдены другие останки, но это было напрасно. Мы не можем больше ждать», — сказал он в пятницу, когда 50 гробов отправились из Сараево в Сребреницу.

11 июля 1995 года его брату исполнилось 27 лет. Он и их отец пытались укрыться на базе миротворцев ООН, но оба были схвачены и убиты.

Берем выжил, сбежав через лес.

Политические лидеры сербов в Боснии и Герцеговине, а также в соседней Сербии, отказываются признать, что в Сребренице произошел геноцид, предпочитая называть это «тяжким преступлением».

«Мы 27 лет боролись за правду и требовали справедливости, но 27 лет они отрицали правду, отрицали геноцид», — говорит Мунира Субашич, глава женской ассоциации Сребеницы.

В июле прошлого года бывший верховный представитель Боснии и Герцеговины Валентин Инцко объявил вне закона отрицание геноцида и военных преступлений, что наказывается тюремным заключением.

Этот шаг вызвал возмущение среди боснийских сербов во главе с Милорадом Додиком, который является коллективным президентом страны.

Он запустил процесс ухода сербов из армии, судебной системы и налоговой системы, посеяв опасения развала страны или начала нового конфликта.