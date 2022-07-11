В Израиле устроили туристический парк на могилах египетских солдат

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что его офис расследует сообщения о массовых захоронениях в центральной части Израиля, содержащих тела египетских коммандос, погибших во время ближневосточной войны 1967 года.

Офис Лапида заявил в воскресенье, что президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси поднял этот вопрос во время телефонного разговора после того, как две израильские газеты опубликовали показания свидетелей, предполагающие наличие безымянной могилы возле Латруна, района между Иерусалимом и Тель-Авивом, где израильская армия сражалась с египтянами десятилетия назад.

Согласно заявлению, Лапид поручил своему военному секретарю «глубоко изучить вопрос и проинформировать египетских официальных лиц».

Ранее в воскресенье министерство иностранных дел Египта заявило, что посольству Египта в Тель-Авиве было поручено связаться с израильскими властями, чтобы «прояснить, что распространяется в СМИ, призвать к расследованию для проверки достоверности этой информации и срочно сообщить египетским властям соответствующие детали».

Газеты «Едиот Ахронот» и «Гаарец» публиковали архивные материалы и интервью с жителями, рассказывающие о том, что здесь могут быть похоронены десятки египетских солдат, погибших в бою.

Согласно сообщениям, около 80 египетских солдат, погибших во время войны, были похоронены в месте, которое сейчас является популярным израильским туристическим парком.

Сообщается, что солдаты были убиты 5 июня 1967 года, когда вспыхнул бой между израильскими войсками и группой египетских солдат в кибуце Нахшон, поселении на оккупированном Западном берегу.

В сообщении говорится, что после того, как солдаты были убиты, израильские власти вырыли 20-метровую могилу и вместе захоронили тела египетских солдат.

Жители кибуца пытались высказаться по этому поводу в 1990-х годах, но израильская армия заставила их замолчать.

В ходе войны 1967 года, известной арабам как Накса, что означает неудачу или поражение, Израиль захватил оставшиеся палестинские территории Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима, сектора Газа, сирийских Голанских высот и египетского Синайского полуострова.

Накса была продолжением войны 1948 года, в ходе которой было создано государство Израиль в процессе, повлекшем за собой этническую чистку палестинцев.

Война 1948 года закончилась тем, что израильские силы контролировали примерно 78 процентов исторической Палестины. Остальные 22 процента попали под управление Египта и Иордании. В 1967 году Израиль поглотил всю историческую Палестину, а также дополнительные территории Египта и Сирии.

В январе газета «Гаарец» сообщила, что под автостоянкой на популярном израильском пляже была обнаружена массовая могила палестинцев, убитых израильскими войсками в деревне Тантура в 1948 году.