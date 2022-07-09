Ид аль-Адха 2022

"Голос Ислама" поздравляет всех верующих с великим Праздником жертвоприношения.

Каждый год мы отмечаем великое событие испытания Ибрагима (мир ему) и нашего завета с Всевышним, как "миллята" (общины) Ибрагима (мир ему). Это день, в который мы обновляем наш завет.

В эти трудные времена, когда даже ближайшее будущее неопределенно, мы уповаем на нашего Господа, Который пообещал нам: «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его».

Пусть ваш Ид, где бы вы не находились, будет наполнен радостью и гармонией с близкими. Да примет Аллах наши молитвы и посты, да примет Он наши жертвоприношения. Да примет Он хадж у тех, кто отправился к Его Дому.

Ид аль-Адха мубарак!