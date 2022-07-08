Ичкерийцы готовят съезд чеченского народа. Не всем это нравится

Сторонники государственной независимости Чеченской Республики Ичкерия начали подготовку к проведению съезда чеченского народа в одной из стран ЕС.

В свое время именно Общенациональный Конгресс Чеченского Народа (ОКЧН) провозгласил Чеченскую Республику Ичкерия, став таким образом источником чеченской государственности. У ее сторонников, вынужденных покинуть Родину, возможности физически построить такое государство пока нет. Но учитывая стремительные изменения в международной политике, консолидация сторонников уже созданного чеченского государства, территория которого попала под оккупацию, может привести к появлению в будущем реальной политической силы.

Неудивительно, что сразу после пресс-конференции в Страсбурге, на которой было объявлено об этом, Анзор Масхадов, сын второго президента Ичкерии Аслана Масхадова попал в больницу с признаками отравления. В настоящий момент он уже вышел из больницы, и мы надеемся на его полное выздоровление. Тем не менее, учитывая многочисленные прецеденты отравления самых разных противников Кремля, ряд общественных деятелей уже обратились к властям Франции с призывом тщательно расследовать этот случай.

Кроме того, в последние дни в помоечных путинистских каналах появились ролики "ЛГБТ за евроичкерийев", в которых представители "радужного" сообщества держат в руках портреты известных сторонников Ичкерии в Европе и заявляют о солидарности с ними. Понятное дело, что поверить в то, что это осознанная поддержка, а тем более в то, что она имеет взаимный характер, может только "альтернативно одаренный человек".

Однако и изготовление и распространение таких роликов, и отравление Анзора Масхадова свидетельствуют о том, что планы консолидировать сторонников чеченской независимости их противники воспринимают как ощутимую угрозу себе.