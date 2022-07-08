Турция уничтожила 20 боевиков РПК в Сирии

Турция в среду заявила о ликвидации 20 боевиков Сирийских демократических сил (СДС) в связи с приближением новой турецкой военной операции в Сирии.

Министерство обороны Турции распространило заявление, в котором говорится, что на севере Сирии уничтожены 20 террористов, принадлежащих к организации Рабочая партия Курдистана.

Министерство обороны Турции заявило, что операции по «нейтрализации» проводились в районах операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Это районы Сирии, которые контролируются турецкими военными и их сирийскими союзниками с момента двух отдельных наступательных операций в провинции Алеппо в 2016 и 2018 годах.

Недавно появились предположения, что новая турецкая операция на севере Сирии, которая сосредоточится на городах Тель-Рифаат и Манбидж, неизбежна.

Также сообщалось, что в деревне Аль-Махсанлы к северу от Манбиджа вспыхнули боевые действия между СДС и турецкими союзниками из Сирийской национальной армии.

В среду вечером в районе границы были замечены турецкие военные самолет, а через пограничный переход Аль-Рай прибыли дополнительные турецкие военные колонны.

Колонна, в состав которой входят танки, бронетехника и машины для разминирования, направлялась в сторону города Аль-Баб, к северо-востоку от города Алеппо.

Турция заявляет, что начнет новую военную операцию в Сирии, как минимум с конца мая. По некоторым сообщениям, операция должна начаться после праздника Курба-Байрам (Ид аль-Адха).