На встрече Большой двадцатки Индонезия призвала к прекращению войны в Украине

В пятницу Индонезия призвала к прекращению войны в Украине, возглавив встречу Большой двадцатки, на которой присутствовал министр иностранных дел России.

«Наша обязанность — закончить войну как можно раньше и урегулировать наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на открытии встречи на Бали.

Она заявила, что мир только оправился от пандемии Covid-19, когда «уже столкнулся с другим кризисом — войной в Украине».

«Волновой эффект ощущается во всем мире — на продовольствии, энергетике и финансовом пространстве», — сказала она.

«Как всегда, больше всего страдают развивающиеся страны и страны с низким уровнем дохода».

Индонезия, поддерживающая дружеские отношения с Соединенными Штатами, но являвшаяся основателем Движения неприсоединения, ранее призывала к прекращению войны. При этом она не поддерживает стремление Запада изолировать Москву в политическом и экономическом плане.

Индонезия разрешила присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но также пригласила министра иностранных дел Украины, который будет присутствовать виртуально.

Официальные лица США заявляют, что госсекретарь Энтони Блинкен отказывается говорить отдельно с Лавровым.

В последний раз они встречались в Женеве в январе, когда Блинкен предупредил Россию о серьезных последствиях, если она продолжит вторжение в Украину.