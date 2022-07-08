Голод в Сомали: российское вторжение в Украину лишило помощи миллионы нуждающихся

Продолжающаяся война в Украине резко отвлекла миллионы долларов от других кризисов, таких как нехватка продовольствия в Сомали, которая теперь усугубляется вооруженным конфликтом.

За последние два месяца в одной из больниц Сомали от голода умерло более двух десятков детей. Доктор Яхье Абди Гарун наблюдал, как их истощенные родители прибывали из сельской местности, охваченной самой сильной засухой за последние десятилетия. И до сих пор не поступает гуманитарная помощь.

Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, донор, который готовился выделить полмиллиона долларов сомалийской группе помощи, сказал ее исполнительному директору Хусейну Кулмие, что вместо этого перенаправляет деньги на помощь украинцам.

И теперь, когда сомалийцы, спасающиеся от засухи, заполняют более 500 лагерей в городе Байдабо, гуманитарные работники вынуждены делать ужасный выбор, помогая одному лагерю и игнорируя 10 других, заявил генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд в интервью Associated Press. По его словам, он «сердит и пристыжен». Призыв его группы помочь Украине был полностью профинансирован в течение 48 часов, но его призыв помощи Сомали финансируется примерно на четверть, покуда тысячи людей умирают.

Финансирование помощи Сомали составляет менее половины прошлогоднего уровня, в то время как подавляющее большинство западных доноров направили более 1,7 миллиарда долларов на борьбу с войной в Европе. Аналогичным образом пострадали Йемен, Сирия, Ирак, Южный Судан, Конго и палестинские территории.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, призыв в размере 2,2 миллиарда долларов для Украины профинансирован почти на 80%, что является «исключительным» уровнем для любого кризиса в середине года, сказал Ангус Уркхарт, руководитель отдела гуманитарных и кризисных ситуаций консалтинговой компании Development Initiatives. Апелляция для Сомали финансируется всего на 30%.

В этом году глобальный сдвиг в деньгах и внимании, возможно, наиболее остро ощущается в Африканском Роге, включая Эфиопию и Кению, где некоторые районы могут быть объявлены зонами голода в течение нескольких недель. Агентство США по международному развитию (USAID) заявляет, что региональные власти не видели ничего подобного уже более 100 лет. Миллионы голов скота, источника богатства и питания семей, погибли.

Здесь стоит сделать важное замечание для наших читателей. Очень многие комментаторы, обращая внимание на перенаправление донорских потоков, делают это таким образом, словно виноваты в этом Украина и украинцы, или в лучшем случае "Запад". Нет смысла отрицать, что реакция Запада на страдания людей в различных частях мира также различается. Это не значит, что украинцам "повезло", тем более, что от их войны Запад тоже начинает уставать, и благотворительные программы в некоторых странах уже начинают сворачивать. Война в Украине может стать такой же рутиной, как голод и войны в Африке и на Ближнем Востоке.

Так что винить в этом надо тем, кто развязал еще одну масштабную войну, сделавшую беженцами миллионы людей. Путинский режим отвечает за голод в Сомали абсолютно также как за разрушение Мариуполя.