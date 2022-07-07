В Германии по запросу России задержали чеченского беженца

В Германии на днях был задержан выходец из Чечни, имеющий статус беженца в Австрии. Шестидесятилетний чеченец находился в розыске через систему Интерпола по запросу России, об этом рассказали в правозащитной ассоциации "Вайфонд" со ссылкой на полицию Германии.

"Задержание случилось по причине наличия в отношении чеченца красного ордера на арест от Интерпола, выданного по запросу России", – пишет "Вайфонд". В австрийском миграционном ведомстве организации подтвердили, что задержанный, чье имя не называется в целях безопасности, является беженцем с 2004 года.

По словам брата задержанного, он ехал в отпуск с семьей по территории Австрии, но случайно пересек границу и оказался в Германии. Там его остановил полицейский патруль и после проверки документов отвез в участок. Получив право на один звонок, он сообщил семье о розыске через Интерпол.

Как рассказал его брат, за почти двадцать лет в Австрии, у них не было проблем с законом, однако их родственников в Чечне неоднократно задерживали силовики и допрашивали о родственниках за границей. Собеседник добавил, что в начале 2000-х и он, и его брат помогали чеченскому подполью продуктами.

Есть надежда, что ситуация быстро и благополучно разрешится, но все равно остается вопрос. До какой поры правоохранительные структуры стран Европы будут вообще рассматривать такие запросы из России, страны, в которой по определению никакого права нет?