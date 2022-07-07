Ливан готовится вернуть всех сирийских беженцев в Сирию

Ливан планирует начать репатриацию десятков тысяч сирийских беженцев в течение нескольких месяцев вопреки возражениям Организации Объединенных Наций и правозащитных групп.

Ливан занимает одно из первых мест в мире по количеству беженцев на душу населения и в настоящее время принимает около 1,5 миллиона сирийцев, бежавших от десятилетнего конфликта.

Официальные лица страны заявили, что этот приток беженцев обошелся Ливану в миллиарды долларов и еще больше повредил его и без того хрупкую инфраструктуру, в то время как стране приходится бороться с финансовым крахом.

«Мы серьезно относимся к реализации этого плана и надеемся сделать это в течение нескольких месяцев», — заявил в среду исполняющий обязанности министра по делам перемещенных лиц Ливана Иссам Шарафеддин.

«Это гуманный, благородный, патриотический и экономический план, который необходим Ливану», — сказал он Associated Press.

По его словам, план ливанского правительства предусматривает отправку 15 000 сирийских беженцев каждый месяц.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев и правозащитные группы выступили против принудительной репатриации в Сирию и заявили, что эта практика может поставить под угрозу возвращающихся беженцев.

Шарафеддин сказал, что представил план президенту Мишелю Ауну в понедельник. Комитет, состоящий из исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати, Шарафеддина, шести других министров и спецслужбы страны, с марта работал над предложением о постепенном возвращении примерно 1,5 миллиона сирийских беженцев в Ливан.

Шарафеддин сказал, что планирует посетить Сирию на следующей неделе, чтобы встретиться с министром местной администрации и окружающей среды Хусейном Махлуфом, и надеется, что Дамаск согласует конкретные сроки запланированной репатриации.

По словам Щарафеддина, чиновники сирийского режима заверили его, что могут предоставить временное убежище репатриированным беженцам в «совершенно безопасных» районах.

«У нас есть статистические данные МВД по именам перемещенных лиц, местам их проживания и их происхождению, поэтому мы будем возвращать их по районам», — сказал Шарафеддин.

Правозащитные организации в недавних отчетах задокументировали случаи произвольного задержания, насильственных исчезновений и множество нарушений прав человека в отношении возвращающихся беженцев в Сирии.

Шарафеддин отрицает, что сирийский беженцев ждет опасность в Сирии. Он уверяет, что режим готов принять и гарантировать безопасность даже бывшим повстанцам.

Он также раскритиковал УВКБ ООН и страны-доноры за то, что, по его словам, было их нежеланием перенаправлять помощь беженцам в Сирию, что, по его словам, удерживает беженцев от возвращения домой.

«Какой бы ни была позиция УВКБ ООН, мы будем выполнять план», — сказал он.

В заявлении агентства ООН по делам беженцев говорится, что оно не вело переговоров с Бейрутом и Дамаском о возвращении беженцев.

«УВКБ ООН продолжает призывать правительство Ливана уважать основное право всех беженцев на добровольное, безопасное и достойное возвращение», — говорится в заявлении.

По оценкам Организации Объединенных Наций, 90 процентов семей сирийских беженцев живут в условиях крайней нищеты.

С конца 2019 года положение ухудшилась как для ливанцев, так и для сирийцев в Ливане, поскольку страна продолжает бороться с разрушительным экономическим кризисом.

Стремительно растущие цены на топливо в сочетании с обвалом валюты в Ливане привели к тому, что многие товары первой необходимости теперь недоступны. В последние месяцы увеличивается поток ливанцев, сирийцев и палестинцев, которые стремятся добраться по морю в Европу.