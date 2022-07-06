Египет: из "национального диалога" по примирению исключены Братья-мусульмане

Генеральный координатор египетской инициативы «национального диалога» исключил какое-либо участие в этом процессе оппозиционных «Братьев-мусульман».

Диаа Рашван, который также возглавляет пресс-синдикат и государственную информационную службу Египта, заявил во вторник, что «все группировки, принимавшие участие в убийствах или подстрекательстве к насилию или терроризму, будут исключены из национального диалога».

Инициатива национального диалога была запущена в начале этого года правительством Абдель Фаттаха ас-Сиси .

Диалог призван объединить представителей различных египетских политических сил, групп гражданского общества и аналитических центров. Ожидается, что в нем примет участие ряд деятелей, связанных с египетской либеральной и левой оппозицией.

Египетские государственные СМИ назвали это «шагом к современному, гражданскому и демократическому государству».

«В этом диалоге могут участвовать все, Египет — страна, которая достаточно велика для всех, и наши разногласия не разрушают привязанность между нами», — сказал Рашван во вторник.

Однако критики обвиняют египетское правительство в том, что оно несерьезно относится к подлинной политической реформе, указывая на продолжающееся подавление прав и свобод и тюремное заключение противников правительства.

В 2013 году нынешний президент Египта Сиси возглавил военный переворот против своего предшественника Мохаммеда Мурси, члена «Братьев-мусульман», победившего на демократических президентских выборах в прошлом году.

Сиси арестовал и заключил в тюрьму десятки тысяч противников переворота из «Братьев-мусульман» и других политических групп, используя сфабрикованные обвинения, такие как «подстрекательство к терроризму» и «распространение ложных новостей». Многие были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, включая самого Мурси, скончавшегося в тюрьме.

Сотни сторонников «Братьев-мусульман» были убиты военными на площади Рабаа в Каире в августе 2013 года.

По оценкам Арабской сети информации о правах человека, в 2021 году в Египте насчитывалось 65 000 политических заключенных. По данным сети, не менее 26 000 находились в предварительном заключении.

Мохаммед Судан, лидер «Братьев-мусульман», недавно рассказал журналистам о контактах между его группой и египетскими правительственными чиновниками, но отметил, что их значение не стоит преувеличивать.

Он сказал, что никаких изменений «на местах» не было и что чиновники действовали индивидуально.

«США оказывают большое давление на египетский режим с целью примирения с Братством, но до сих пор мы не знаем причину этого», — сказал он.

Судан добавил, что в то время как египетское правительство требует, чтобы «Братья-мусульмане» признали легитимность Сиси как президента в обмен на примирение, «Братья-мусульмане» призывают к освобождению всех политических заключенных.