Лидеры ХАМАС и Палестинской автономии встретились впервые за 5 лет

Президент Палестины Махмуд Аббас и лидер ХАМАС Исмаил Хания впервые за более чем пять лет встретились публично в кулуарах празднования годовщины независимости Алжира.

Государственная телерадиокомпания Алжира сообщила поздно вечером во вторник, что представители Палестинской автономии и движения ХАМАС также присутствовали на этой встрече, которую она назвала «исторической».

Оба лидера в последний раз официально встречались лицом к лицу в Дохе в октябре 2016 года. Теперь же они встретилась благодаря президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, страна которого отметила 60-летие независимости от Франции.

Напомним, что светская партия Аббаса «Фатх», которая доминирует в Палестинской автономии, управляющая оккупированным Израилем Западным берегом, находится в конфликте с исламистским ХАМАС после выборов 2007 года, когда ХАМАС взяли под свой контроль Газу.

Теббун и Аббас также подписали документ о названии улицы «Алжир» в городе Рамаллах на Западном берегу.