"Путин защищает Ислам": иллюстрация

На руинах очередного разрушенного российской армией украинского города глава "парламента" кадыровской "Чеченской Республики" Магомед Даудов сделал резонансное заявление (https://youtu.be/UZAgbX2CRf8).

Пообещав дойти до Берлина, он рассказал о том, за что по его мнению уничтожают Украину Путин и его верноподданные. "Владимир Владимирович Путин, сегодня Рамзан Ахмадович Кадыров, вот эти наши братья они прежде всего защищают Ислам", - заявил Даудов.

Заявление уже вызвало неудоумение у нормальных украинцев (они впрочем уже привыкли к абсурдным обоснованиям российской агрессии) и стало поводом для издевательств над путинской Россией со стороны исламофобов.

А мы со своей стороны просто разместим фото бывшего Исламского Культурного Центра из Северодонецка, "защищенного" Путиным и его воинством, и приведем рассказ его имама Тимура Беридзе о том, как происходила "защита Ислама" в этом городе:

"Всем добрый день. Не могу ничего написать, я в шоке.

Вот, что осталось от Исламского культурного центра "БИСМИЛЛЯ" в Северодонецке. Центр был уничтожен 16-го июня примерно в 9 часов утра.

Ц Е Л Е Н А П Р А В Л Е Н Н О. Был обстрел зажигательными кассетами.

На месте погибли 20 человек, в момент когда набирали воду во дворе. Некоторые захоронены рядом на территории кафе "Грузия", который тоже обрушился вместе с мечетью.

Единственное что пока моя голова соображает и может попросить, распространяйте информацию этого военного преступления по всему миру.

Пусть эти фотки увидят лидеры европейских стран, которые одной рукой помогают Украине, с другой покупая Российский нефть и газ, помогают агрессору в уничтожении Украины.

Путин — это твое лицо и лицо твоей страны, твоего народа.

Кадыров — это результат твоей безбожности, лицемерия и предательство веры.

Будьте прокляты в обоих мирах".