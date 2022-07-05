Франция репатриирует детей и матерей из сирийского лагеря беженцев

Франция объявила о репатриации десятков женщин и детей, связанных с подозреваемыми боевиками ИГИЛ, из сирийских лагерей беженцев.

«Сегодня Франция взяла на себя обязательство по возвращению в страну 35 несовершеннолетних французов, находившихся в лагерях на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

«Эта операция также включает возвращение 16 матерей из этих же лагерей», — добавили в ведомстве, не уточнив, из каких именно лагерей они прибыли.

В заявлении говорится, что несовершеннолетние были переданы службам защиты детей и будут находиться под «медицинским наблюдением».

При этом их матерям грозит судебное разбирательство.

Напомним, что тысячи иностранных граждан в настоящее время содержатся в лагерях на севере Сирии, находящихся под контролем Сирийских демократических сил (СДС).

СДС все чаще призывают страны репатриировать своих граждан, поскольку беспорядки в лагерях продолжают нарастать, вызванные подозрениями в деятельности ИГИЛ. В то же время, наблюдатели отмечают, что для СДС эти лагеря с их узниками, остаются важнейшим инструментом давления на западные страны, ведь таким образом они создают картину мира, в которой лишь СДС является эффективным сдерживающим барьером для террористов.

В прошлом месяце ООН сообщила, что всего за 18 месяцев в сирийском лагере Аль-Холь было убито более 100 человек, в том числе много женщин.

Лагерь Аль-Холь становится все более небезопасным, и задержанные дети обречены на жизнь без будущего, говорит Имран Риза, координатор-резидент ООН в Сирии.

Аль-Холь на северо-востоке, контролируемом СДС, предназначался для временного содержания под стражей.

Тем не менее, в нем по-прежнему проживает около 56 000 человек, в основном сирийцы и иракцы, некоторые из которых поддерживают связи с ИГИЛ.

Остальные — граждане других стран, в том числе дети и другие родственники боевиков ИГИЛ.