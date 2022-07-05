Российские войска убили азербайджанскую семью на Донбассе

В результате ракетных ударов в Святогорском районе Донецкой области Украины сгорела вместе с домом азербайджанская семья.

По сообщению восточноевропейского бюро «Report», дом Эльдара Гаджи оглы Рзаева, гражданина Украины, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВС РФ.

В результате обстрела дом полностью сгорел, а находившийся в доме азербайджанец погиб вместе со своей женой.

Это не первый азербайджанец, погибший от ударов российских ракет в Украине. В конце мае в Чернигове в результате российского обстрела погиб Аскеров Фазаил Иса оглу, 1969 года рождения, проживавший в указанном городе. Он вышел за продуктами на рынок, чтобы собрать помощь местным жителям, и как раз в этот момент на рынок упала российская ракета.

Ну и нельзя ни в коем случае забывать азербайджанцев, солдат и офицеров Вооруженных сил Украины, среди которых также есть погибшие и раненые.