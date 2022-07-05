В Киеве улицу Грозненскую переименовали в Ичкерийскую – в честь чеченского независимого государства, существовавшего в 1990-е годы - Чеченской Республики Ичкерия. Напомним, что в Украине сейчас проходит кампания по дерусификации, там меняют названия улиц, которые каким-либо образом были связаны с Россией.

29 июня глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул сообщил, что в городе сменят названия около 193 улиц – "никаких "московских", "бурятских" и других улиц, площадей, парков и скверов, связанных с государством-агрессором россией и беларусью", написал он.

Среди вариантов изменений жителям Кривого рога предложили переименовать улицу Есенина в улицу Джохара Дудаева - первого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия. Улица имени Дудаева уже есть в центре Львова.

В начале июня в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили о намерении создать совещательный орган, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации". Он будет заниматься демонтажом и переносом памятников советского прошлого.

Будем надеяться, что на переименовании улиц солидарность Киева и колонизированных народов Северной Евразии не закончится.