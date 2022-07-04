Израильские оккупанты убили палестинского подростка

Палестинский подросток Камаль Алауна в воскресенье скончался от пулевых ранений, полученных накануне ночью во время рейда израильских сил на город недалеко от Дженина, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

17-летний Алауна был ранен в живот и правую руку во время столкновений, которые вспыхнули в Джабаа, к югу от города Дженин, на оккупированном Западном берегу, после того, как израильские силы штурмовали город в субботу вечером.

Джани Абу Джуха, директор больницы Ибн Сина в Дженине, сказал, что Алауна доставили в больницу в критическом состоянии и он скончался от ран в воскресенье, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

С марта израильская армия почти ежедневно проводит операции по задержанию на оккупированном Западном берегу, которые часто приводят к ранениям или убийствам палестинцев.

Ранее на прошлой неделе израильские силы застрелили 25-летнего палестинца во время ночного рейда в Дженине.

Смерть Алауна увеличила число палестинцев, убитых в мухафазе Дженин в этом году, до 28 человек, включая журналистку Ширин Абу Акля, которая была застрелена израильскими войсками в мае, когда она освещала армейский рейд в этом районе.

Национальная ассамблея семей мучеников Палестины сообщила в воскресном отчете, что число палестинцев, убитых израильскими войсками в этом году до 30 июня, достигло 77 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

В сообщении говорится, что 14-летний Мохаммед Салах из города Аль-Хадер в Вифлееме был самым молодым среди палестинцев, убитых в этом году.

Директор ассамблеи Мохаммед Сбейхат сказал, что самыми пожилыми убитыми палестинцами были Омар Абдель-Маджид Асаад из деревни Джалджия в Рамаллахе и Сулейман аль-Хаталин из деревни Умм аль-Хайр в Хевроне, обоим по 80 лет.

Сбейхат добавил, что апрель был самым смертоносным месяцем в году: израильские силы убили 23 палестинца.