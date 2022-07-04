В Ливии протестующие взяли штурмом здание парламента

В пятницу толпа протестующих штурмовала здание парламента Ливии в восточном городе Тобрук, выступая против ухудшения условий жизни и политического тупика.

Несколько телеканалов сообщили, что протестующие сумели проникнуть в здание и стали громить его внутри, а СМИ показали кадры густых столбов черного дыма, исходящих по его периметру, когда разгневанные молодые протестующие жгли шины.

По сообщениям других СМИ, часть здания сгорела.

Здание парламента было пустым, так как пятница в Ливии является выходным днем.

«Мы хотим, чтобы свет работал», — скандировали протестующие.

Также в пятницу демонстрации прошли и в других городах. В столице Триполи на западе страны несколько сотен человек собрались на центральной площади, где протестовали против вооруженных формирований и требовали улучшения электроснабжения и снижения цен на хлеб.

На кадрах протеста в Тобруке на востоке страны видно, как протестующий ведет бульдозер, которому удалось пробить часть ворот, что позволило другим демонстрантам войти в здание парламента. Другие протестующие, некоторые из которых размахивали зелеными флагами режима Каддафи, подбрасывали в воздух офисные документы.

Ливия пережила несколько дней отключения электроэнергии, усугубленного блокадой нескольких нефтяных объектов на фоне политического соперничества.

Депутат Балхейр аль-Шаб сказал ливийскому каналу «Аль-Ахрар»: «Мы должны признать нашу неудачу и немедленно уйти с политической сцены».

Ливийский парламент, или Палата представителей, базируется в Тобруке, в сотнях километров к востоку от столицы Триполи, после раскола между востоком и западом в 2014 году.

Ливийский новостной сайт "Аль-Васат" сообщил, что протестующие в Тобруке требуют роспуска парламента и проведения новых выборов. В то же время протесты были направлены и против плохих условий жизни в стране.

В последние недели также происходили неоднократные стычки между вооруженными группировками в Триполи, что вызвало опасения возобновления полномасштабного конфликта.