Восстание каракалпаков как позор для народов России

Прошедшие два дня мир стремительно следил за тем, как вспыхнуло и развивалось каракалпакское восстание в Узбекистане.

Сразу стоит отметить, что сейчас мы будем рассуждать не столько о нем самом (об этом немного в конце), а о тех аналогиях, которые приходят в голову в связи с ним.

Каракалпакстан - одна из автономных республик, созданных внутри союзных республик СССР, вопрос которых встал на повестку дня после его распада. В 1993 году она признала себя частью Узбекистана в качестве суверенной республики со своими конституцией, правительством и парламентом. И даже с конституционным правом выхода из Узбекистана.

Вот это первый шок, потому что от каримовской диктатуры (без всяких кавычек) бывшая автономная республика сумела добиться более высокого статуса, чем бывшие автономные республики РСФСР от "демократа Ельцина". Потому что даже за Татарстаном, заключившим с РФ отдельный договор в 1994 году, право выхода из нее не признавалось.

И вот сейчас президент Шавкат Мирзиеев предложил изменить конституцию Узбекистана, после чего в ее новой версии остались бы положения о Каракалпакстане как об отдельной республике, но исчезли бы положения, что это республика суверенная и имеет право на выход из состава Узбекистана. И каракалпаки массово вышли на улицы, а после применения против них силы демонстрации фактически стали перерастать в восстание.

В итоге Мирзиеев, хоть и применяет силу для подавления восстания, но заявил, что Каракалпакстан должен полностью сохранить свой статус и что никаких ограничивающих его поправок приниматься не будет. И вот это еще два шока.

Для большинства российских республик, кроме Чечни, которая отказалась ей быть и на которую за это обрушилась российская военная махина, ельцинское время было временем относительной свободы. Впрочем, как и для остальной России, если сравнивать с нынешним периодом. Напротив, к тому времени, к которому Ельцин передал власть Путину в России, в Узбекистане Каримов уже установил жесткую диктатуру.

То есть, когда Путин пришел к власти в России, и российское общество, и российские республики уже привыкли к определенной степени свободы. Но это не помогло им ее сохранить, потому что когда Путин стал забирать эти свободы одну за другой, привыкшие к свободе российское общество в целом и российские республики в частности ему свои права безропотно сдавали.

В итоге сегодня в России, которая является федерацией исключительно на словах, республики имеют тот статус, который предлагали оставить каракалпакам в соответствии с изменениями - название есть, а суверенитета нет. Уже не говоря о праве на выход, которого в РФ даже в лучшие времена не было.

Однако каракалпаки в такой ситуации поднялись все, как один даже после нескольких десятилетий каримовской диктатуры, которая их так и не сумела раздавить. А народы российских республик позволили Кремлю внести и в российскую, и в их конституции все возможные изменения, урезавшие их права. Так, что сейчас остается сделать только последний шаг и вообще упразднить эти национальные республики, превратив их в русские губернии.

И вот еще один шок в такой ситуации это то, что власть в Узбекистане, привыкшая к жесткому правлению и имеющая опыт подавления Андижанского восстания, под напором массовых выступлений отказывается от своих поправок и оставляет каракалпакам их статус и право на отделение. А что бы в такой ситуации было в России? Признал бы Путин за восставшей республикой РФ право на отделение?

Проводя аналогии между этими ситуациями, понимаешь, в каком же униженном и раздавленном состоянии сегодня пребывают граждане и народы РФ. И как же деградировала сама эта "РФ", которая не так давно воспринималась как "почти демократия" на фоне "среднеазиатских диктатур", а сейчас по уровню своего развития отброшена от них, в большинстве случаев двигающихся в противоположном направлении.

Что же касается самих событий, происходящих между Каракалпакстаном и Узбекистаном, мы внимательно следим за ними и изучаем разные оценки, чтобы сформировать обоснованное мнение о происходящем. До этого мы не хотим брать на себя ответственность, принимая одну из сторон во внутримусульманском противостоянии, тем более, что и каракалпаки, и узбеки - не только братья по вере, но и родня по языку, тюрки.

В такой ситуации мы хотим призвать все стороны воздерживаться от пролития братской крови и стремиться к урегулированию конфликта на основе справедливости и предоставления каждому его прав. Аллах да сохранит мусульман Каракалпакстана и Узбекистана, наставит их лидеров и народы и ниспошлет благоденствие их стране.