"Базз Лайтер": мусульмане борятся с ЛГБТ пропагандой

В мусульманском мире идет более или менее успешная кампания против мультфильма Lightyear (в русскоязычной версии "Базз Лайтер") компании Disney Pixar. Причина - сцена лесбийского поцелуя и отказ продюсеров мульфильма вырезать ее для его проката в мусульманских странах.

Из-за этого прокат мульфильма запретили в Бахрейне, Египте, Индонезии, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Малайзии, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии. Изначально он был допущен к показу в Объединенных Арабских Эмиратах, но снят с него после протестов консервативной мусульманской общественности.

В данный момент снятия мульфильма с публичного проката добиваются мусульмане Кыргызстана, в котором он допущен к нему с пометкой 18+.

Конечно, у многих, имеющих представление о том, какой контент потребляют мусульманские дети и подростки, имеющие доступ к социальным сетям, Netflix и т.п., запрет мультфильма из-за одной такой сцены может вызвать успешку. Мол, это все равно, что пытаться окопать небольшим рвом песочные замки прямо у морского берега - все равно зальет приливом.

И все же, помимо общей установки Ислама делать то, что в наших силах, полагаясь на результат от Аллаха, в данном случае в таком подходе очень даже есть практический смысл.

Не будь этого смысла, находящиеся в мусульманских странах посольства государств, захваченных ЛГБТ-лобби, не вывешивали бы на своих территориях их флаги. Ведь таким образом они пытаются "пометить территорию" хотя бы тех форпостов во враждебном окружении, которым до сих пор, хвала Аллаху, для этой идеологии остается публичное пространство мусульманских стран.

Поэтому выдвигая требования изъять из подобной кинопродукции неприемлемый контент, мусульманские общества диктуют свои правила игры, тем самым тоже "помечая территорию". И это таким образом становится актом не просто глобальной культурной войны, но и закрепления своего суверенитета на своей территории. И даже, если Тик-Токи, Нетфликсы и т.п. в онлайн пространстве обходят эти запреты, заливая его морем подобного контента, то хотя бы в офлайне мусульмане демонстрируют, что на их территориях действуют их порядки.

Поэтому, не только в Кыргызстане, но и во всех мусульманских странах и регионах постсоветского пространства, в которых данный мульфильм допущен к прокату, мусульманской общественности есть смысл добиваться его снятия.