Верховный лидер талибов появился на собрании религиозных лидеров в Кабуле

Верховный лидер афганских талибов Хайбатулла Ахундзада присоединился к религиозным лидерам со всей страны в столице Афганистана в пятницу на встрече, посвященной национальному единству.

Информационное агентство Бахтар подтвердило, что амир талибов, базирующийся в южном городе Кандагар, присутствовал на собрании более 3000 участников, и было сказано, что он выступит с речью.

Напомним, что после возвращения талибов к власти в Афганистане загадочный Ахундзада сохраняет роль верховного лидера, которую он занимал с 2016 года, но его редко можно увидеть публично.

Встреча в Кабуле началась в четверг под усиленной охраной.

В какой-то момент рядом с местом проведения мероприятия вспыхнула перестрелка, которая, по словам представителей талибов, была результатом того, что сотрудники службы безопасности открыли огонь по «подозрительному месту». По их словам ситуация находится под контролем.

По крайней мере, один участник встречи призывал к открытию средних школ для девочек, но неясно, насколько широко это предложение было поддержано.

Заместитель амира талибов и исполняющий обязанности министра внутренних дел Сираджуддин Хаккани выступил на встрече в пятницу, заявив, что мир требует инклюзивного правительства и образования, а для решения этих вопросов требуется время.

«Эта встреча посвящена доверию, взаимодействию, мы здесь, чтобы строить наше будущее в соответствии с исламом и национальными интересами», — сказал он.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, что они будут уважать решения участников встречи, но последнее слово в отношении образования девочек остается за верховным лидером.