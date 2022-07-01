Президент Индонезии приехал в Киев и Москву договариваться о мире

Президент Индонезии Джоко Видодо посетил с миротворческими целями в Украину и Россию.
В среду 29 июня глава самой большой в мире мусульманской страны прибыл на поезде в Киев. Путешествие из польского Перемышля в столицу Украины, к слову, заняло целых 11 часов, но прошло нормально.
Джокови (как его называют на родине) посетил разрушенный россиянами Ирпень, пригород Киева.
Об этом сообщает Твиттер индонезийского президента.
"За мной квартира семьи Липок в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с городским головой Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я собственными глазами видел повреждения домов и инфраструктуры в результате войны", - написал лидер Индонезии.
Перед встречей с Зеленским Джокови также посетил один из крупнейших в Украине хирургических центров.
Торжественная встреча с Зеленским прошла в Мариинском дворце. Следует отметить, что для Украины это крайне важная встреча. Впервые с начала войны в Киев приезжает глава азиатской и мусульманской державы. Учитывая, что почти весь "Глобальный Юг" остается по меньшей мере безразличным к Украине и настроен скорее пророссийски, и в принципе кроме Турции старается как можно дальше отстраниться от региона, можно назвать этот визит историческим.
Джокови в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и независимости Украины, но у этой поддержки есть очевидные лимиты. Оружие, о котором просит Киев, Индонезия не даст, хотя гуманитарную помощь обещает, включая участие в восстановлении больниц вокруг Киева. Озабоченность Индонезии российско-украинской война связана в первую очередь с ситуацией на рынке продовольствия и разблокированием украинских портов.
После Киева индонезийский президент поехал в Москву на встречу с Путиным. По его собственным словам, он привез послание от Зеленского.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — сказал Джоко Видодо после встречи с Путиным в Москве 30 июня, пишет «Интерфакс». Он отметил, что для внешней политики Индонезии вопросы мира всегда были приоритетными, по этой причине он посетил Киев и Москву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что содержание послания ему неизвестно: «Пока не знаю, о чем идет речь».
Правда, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что как такового послания Путину от Зеленского не было. В комментарии «Громадському» Никифоров сказал, что президенты Украины и Индонезии обсуждали блокировку украинских портов и ответственность, которую за это должна понести Россия. «Именно об этом Владимир Зеленский в деталях рассказал Джоко Видодо. Что касается любых посланий, то если президент Украины хочет к кому-то обратиться, он делает это публично в своих ежедневных обращениях», — заявил Никифоров.
Из пресс-релизов, понятно, что разговор Видодо с Путины был таким же "результативным" как все предыдущие разговоры кремлевского тирана с лидерами Франции, Германии, Австрии и других стран, пытавшихся играть роль посредников.
Судя по расшифровке их разговора, опубликованной на сайте Кремля, в начале своего выступления Путин сказал, что президент Индонезии впервые в России:
Уважаемый господин президент! Очень рад вас видеть в России, в Москве. Знаю, что это первый ваш визит в нашу страну.
Судя по всему, Путин ошибся, а, может, попросту забыл, что в мае 2016 года они уже встречались в Сочи. Сообщение о той встрече сохранилось на сайте администрации президента РФ. В начале беседы шестилетней давности Путин сказал, что ему очень приятно принимать индонезийского лидера «в России, в Сочи».
Визит президента Индонезии в Россию в 2016 году активно освещали СМИ. Первый канал в своем сюжете прямо подчеркнул: «То, что Джоко Видодо в России впервые, ясно было без слов». Телеканал отметил, что когда президента Индонезии встретили хлебом-солью, тот внимательно выслушал переводчика, но «о русской традиции, видимо, понял не все: кусочек отломил, посолил, но так и не съел».
Ошибся Путин или забыл, но это отличная иллюстрация высшего класса России, тужащегося занять "достойное" место в многополярном мире. Если бы такую ошибку допустил Джо Байден, уже сейчас бы кремлевские пропагандисты кричали бы о "маразматике в Белом доме", хотя их кремлевский старец очевидно не в более здравом уме.
Напомним, что в ноябре Индонезия примет на Бали саммит G20 (Большой двадцатки). Уже сообщали, что Владимир Путин принял приглашение на встречу, но формат участия пока обсуждается.
Украина не входит в G20, однако Джокови в ходе визита в Киев пригласил украинского Владимира Зеленского на саммит. Последний принял приглашение, но уточнил, что участие Украины будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в самой стране и от состава участников на G20.