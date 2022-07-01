Президент Индонезии приехал в Киев и Москву договариваться о мире

Президент Индонезии Джоко Видодо посетил с миротворческими целями в Украину и Россию.

В среду 29 июня глава самой большой в мире мусульманской страны прибыл на поезде в Киев. Путешествие из польского Перемышля в столицу Украины, к слову, заняло целых 11 часов, но прошло нормально.

Джокови (как его называют на родине) посетил разрушенный россиянами Ирпень, пригород Киева.

Об этом сообщает Твиттер индонезийского президента.

"За мной квартира семьи Липок в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с городским головой Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я собственными глазами видел повреждения домов и инфраструктуры в результате войны", - написал лидер Индонезии.

Перед встречей с Зеленским Джокови также посетил один из крупнейших в Украине хирургических центров.

Торжественная встреча с Зеленским прошла в Мариинском дворце. Следует отметить, что для Украины это крайне важная встреча. Впервые с начала войны в Киев приезжает глава азиатской и мусульманской державы. Учитывая, что почти весь "Глобальный Юг" остается по меньшей мере безразличным к Украине и настроен скорее пророссийски, и в принципе кроме Турции старается как можно дальше отстраниться от региона, можно назвать этот визит историческим.

Джокови в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и независимости Украины, но у этой поддержки есть очевидные лимиты. Оружие, о котором просит Киев, Индонезия не даст, хотя гуманитарную помощь обещает, включая участие в восстановлении больниц вокруг Киева. Озабоченность Индонезии российско-украинской война связана в первую очередь с ситуацией на рынке продовольствия и разблокированием украинских портов.

После Киева индонезийский президент поехал в Москву на встречу с Путиным. По его собственным словам, он привез послание от Зеленского.