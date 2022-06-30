Джо Байден одобряет продажу F-16 Турции

США заявили о новой готовности продать Турции модернизированные истребители F-16 на следующий день после того, как страна отказалась от своего несогласия с членством Швеции и Финляндии в НАТО.

Селеста Уолландер, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне, заявила, что США «полностью поддерживают» усилия Турции по модернизации своих военно-воздушных сил.

Такие комментарии высокопоставленных американских чиновников тщательно изучаются, когда речь идет о закупках оружия, и заявление Уолландер представляет собой самый яркий сигнал того, что администрация Байдена поддерживает запрос Турции на F-16.

«Соединенные Штаты поддерживают модернизацию Турцией своего истребительного флота, потому что это вклад в безопасность НАТО и, следовательно, в безопасность Америки», — сказала она.

«Эти планы находятся в разработке. И их необходимо проработать в рамках наших процессов заключения контрактов», — добавила она.

Отношения между США и Турцией обострились после того, как Анкара купила российскую систему С-400.

После покупки С-400 у Москвы Турция была исключена из программы американских истребителей F-35, а заказ Анкары на более чем 100 самолетов-невидимок был отменен. Затем в декабре 2020 года ее оборонная промышленность была подвергнута санкциям США.

В марте Государственный департамент выразил поддержку продаже в письме Конгрессу, в котором говорилось, что приобретение F-16 послужит интересам национальной безопасности США и долгосрочному единству НАТО.

Несмотря на разногласия в политике в отношении Восточного Средиземноморья, а также СДС на севере Сирии и озабоченность по поводу проблем с правами человека в Турции, Вашингтону сейчас особенно нужна Анкара в разгар войны на Украине.

Турция направила в Киев вооруженные беспилотники, закрыла Черное море для некоторых российских военных кораблей и сыграла роль в переговорах при посредничестве ООН об открытии украинских портов для отгрузки зерна. Но в то же время Анкара отказалась присоединиться к западным санкциям против России и вместе с Дубаем стала убежищем для богатых россиян, спасающихся от санкций.

В понедельник Турция устранила, пожалуй, один из самых острых источников напряженности в своих отношениях с Вашингтоном, когда согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Взамен страна заявила, что получила гарантии того, что два будущих союзника перестанут поддерживать террористов.

На саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден похвалил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, заявив, что он «отлично выполняет свою работу». США особенно настаивали на том, чтобы Турция отказалась от возражений против вступления северных стран в НАТО.

Хотя эти комментарии могут свидетельствовать об оттепели в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, они, вероятно, вызовут тревогу в регионе, особенно в Греции и среди сторонников РПК, которые опасаются, что Запад заключит сделку с Анкарой в ущерб их интересам.

Официальные лица США поспешили пресечь любые разговоры о том, что Вашингтон поддерживает запрос F-16 в ответ на действия Турции в отношении НАТО.

«США ничего не предлагали Турции, и Турция ничего не просила» в рамках своего соглашения с Финляндией и Швецией, сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Любая продажа оружия также должна быть одобрена Конгрессом, который в отношении Турции может быть далеко не так доброжелателен как Байден (причем это касается обоих партий). В мае высокопоставленный помощник конгрессмена сообщил, что противники продажи F-16 работают, «чтобы убедиться, что Турция не использует войну в Украине для заключения сделки с оружием».