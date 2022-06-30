Война в Украине вызвала рост цен на продукты и топливо на Ближнем Востоке

Новый отчет американской гуманитарной организации Корпус милосердия (Mercy Corps) демонстрирует негативное влияние российского вторжения в Украину на экономику Ближнего Востока.

Корпус Милосердия опубликовал вчера отчет о влиянии российско-украинской войны на поставки продовольствия и топлива на Ближнем Востоке. Ниже приводится разбивка того, как согласно отчету пострадали некоторые части региона:

Йемен

Цены на пшеницу и муку выросли на 42% в период с января по май, а цены на растительное масло выросли на 62,8% в период с февраля по апрель. Йемен получает 42% своей продукции из пшеницы из Украины и России.

Цены на топливо выросли на 19% в период с февраля по март, но сейчас близки к довоенным уровням из-за того, что Саудовская Аравия ослабила блокаду страны.

Ливан

Ливан «продолжает сталкиваться с высокими ценами на продовольствие», так как цены на продукты уже выросли на 400%, когда началась война, сообщает Корпус Милосердия.

Цены на топливо в июне почти в три раза выше, чем в сентябре прошлого года.

Сирия

Цены на продукты питания выросли по всей Сирии в период с января по май, особенно на растительное масло и пшеницу. За это время цены на растительное масло выросли на 64% в южной и центральной Сирии.

Затраты на топливо увеличились на 40% в период с января по май.

Ирак

Цены на растительное масло выросли более чем на 20% в период с января по май.

Высокий уровень национальной добычи нефти в Ираке предотвратил рост цен на топливо.

Иордания

Цены на пшеницу выросли только на 8,1% в период с января по май, отчасти из-за больших запасов пшеницы в стране.

Цены на топливо выросли всего на 2,4% из-за государственных субсидий.

Палестинские территории

Цены на пшеницу выросли на 21% в период с апреля 2021 года по апрель 2022 года.

Стоимость импорта топлива из Египта выросла в марте на 10%.

Многие организации предложили аналогичные оценки влияния войны в Украине на Ближний Восток. Еще в феврале поступали сообщения о том, что война, скорее всего, повлияет на экспорт подсолнечного масла в регион. В апреле S&P Global заявила, что производство сократилось, а цены существенно выросли в ненефтяном секторе Египта. В том же месяце Международный валютный фонд заявил, что производители нефти лучше подготовлены к экономическим последствиям, связанным с войной. Это соответствует оценке Корпусом Милосердия цен на топливо в Ираке.

Организация Объединенных Наций также заявила в апреле, что мировые цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за всю историю.

Повышение цен на Ближнем Востоке согласуется с остальным миром. Базовые цены на нефть и пшеницу также выросли в феврале и остаются высокими, согласно рыночным данным.

Некоторые страны региона уже страдали до российского вторжения. Гражданская война продолжает бушевать в Йемене, где люди борются с высокими температурами, перемещением и нехваткой воды, среди прочих проблем.

Ливан страдает от экономического кризиса с 2019 года, который был отмечен серьезной нехваткой электроэнергии, обвалом ливанской валюты и многим другим.

При этом отчет Корпуса милосердия не уделяет особого внимания Египту, хотя эта североафриканская страна также серьезно пострадала от войны в Украине. Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире и до войны получал большую часть зерна из России и Украины. Сейчас страна работает над импортом пшеницы из Индии.