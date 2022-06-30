Дамаск признал "независимость" ДНР и ЛНР

Сирийский режим заявил в среду, что признает «независимость и суверенитет» марионеточных пророссийских республик на востоке Украины, и что он готовится установить с ними дипломатические отношения.

Заявление министерства иностранных дел режима прозвучало через несколько дней после того, как Башар Асад встретился с совместной делегацией ДНР и ЛНР в Дамаске.

В кратком заявлении министерства иностранных дел, распространенном государственным информационным агентством SANA в среду, не содержится никаких подробностей.

«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской народной республики, так и Донецкой народной республики», — говорится в заявлении со ссылкой на неназванного чиновника.

Он добавил, что с обоими "республиками" продолжаются контакты «для укрепления отношений, включая установление дипломатических отношений».

В середине июня власти ДНР заявили, что Башар Асад сообщил представителям самопровозглашенной республики о решении начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР.