В Египте приговорили к смерти 10 членов "Братьев-мусульман"

Египетское судилище во вторник приговорило 10 человек к смертной казни и еще более 50 человек к пожизненному заключению после того, как они были признаны виновными в поддержке или совершении нападений на силовиков и саботаже государственной инфраструктуры.

Обвинение связало теракты, имевшие место в Каире в период с 2013 по 2015 год, с ныне запрещенным «Братьями- мусульманами».

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что массовый судебный процесс, в котором участвовало более 200 обвиняемых, был крайне несправедливым, и призвала отменить приговоры.

Египет устроил одно из крупнейших в своей современной истории репрессий против «Братьев-мусульман» после свержения армией президента Мохамеда Мурси в 2013 году.

В январе суд направил обвиняемых к высшему религиозному авторитету Египта, Великому муфтию, для утверждения смертного приговора.