В Швейцарии начались переговоры между ливийскими соперничающими фракциями

Два высокопоставленных ливийских чиновника начали двухдневные переговоры о конституционных механизмах проведения выборов, что стало последним усилием Организации Объединенных Наций по устранению разногласий между соперничающими фракциями в стране.

Акила Салех, влиятельный спикер восточного парламента страны, и Халед аль-Мешри, глава международно признанного правительственного Высшего государственного совета, базирующегося на западе, в столице Триполи, встретились в штаб-квартире ООН в Женеве.

По данным ООН, переговоры будут сосредоточены на проекте конституционных рамок выборов. Ранее, в начале июня, соперничающие группировки Ливии не смогли прийти к соглашению в ходе последнего раунда переговоров в столице Египта Каире.

По сообщениям ливийских СМИ, критерии кандидатуры в президенты были спорным моментом в предыдущем раунде переговоров.

Совет в Триполи настаивал на запрете военнослужащим баллотироваться на высший пост в стране — по всей видимости, этот шаг был направлен против мятежного военачальника Халифы Хафтара, силы которого лояльны к восточной администрации.

Хафтар выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, намеченных на декабрь прошлого года, но голосование не состоялось из-за множества вопросов, в том числе спорных кандидатов и спора о законах о выборах.

Напряженность на местах растет, и недавно в Триполи вспыхнули столкновения между соперничающими ополченцами.

Условия жизни также ухудшились, в основном из-за нехватки топлива в богатой нефтью стране. Вожди племен закрыли многие нефтяные объекты, в том числе крупнейшее месторождение страны.

Блокада в основном предназначалась для того, чтобы лишить основных доходов действующего премьер-министра Абдуль-Хамида Дбейбы, который отказался уйти в отставку.

Теперь на власть претендуют Дбейба и конкурирующий премьер-министр Фатхи Башага, назначенный базирующимся на востоке парламентом руководителем переходного правительства. Соперничество вызвало опасения, что страна может вернуться к войне после предварительных шагов к единству в прошлом году.