Российские наемники создали новый беженский кризис в Мавритании

Несчастный регион Сахеля давно не испытывал недостатка в различных бедах, вынуждающих людей сниматься с родных мест и бежать. Бандиты, боевики, армия... теперь к ним еще и добавились российские наемники. О том, как наемники из ЧВК Вагнера стали новым фактором, создавшим мигрантский кризис в Мавритании, пишет издание Al Jazeera. Мы представляем здесь перевод статьи.

Мбера, Мавритания. Наконец, наступил день, когда Аг больше не мог этого выдержать.

Он и его соседи в отдаленных сельских районах региона Тимбукту на севере Мали слышали истории от выживших, проезжавших через их город. Они сказали, что белые солдаты, предположительно русские, приходили на рынки в близлежащих городах вместе с малийской армией, грабя магазины, нападая и убивая людей без разбора.

Поэтому Аг и его друзья запаниковали, собрали вещи и бежали, не останавливаясь, пока не покинули страну.

Когда русские прибывают в город с малийской армией, «они берут все, что находят на рынке», — сказал он Al Jazeera в лагере беженцев Мбера в соседней Мавритании, куда он и его семья прибыли около месяца назад. «Часто они нападают на людей, которые пытаются убежать. Если ты попытаешься бежать, они убьют тебя, даже не зная, кто ты».

Это его второй приезд в Мберу после того, как он временно нашел здесь убежище в начале конфликта в 2012 году.

Аг — не его настоящее имя, а распространенная приставка к фамилиям среди этнической группы туарегов, означающая «сын» — смирился с состоянием незащищенности, которое создают малийское государство и различные вооруженные группировки, воюющие друг с другом в течение многих лет.

Но с сообщениями о неизбирательных нападениях и арестах со стороны россиян ситуация снова достигла предела.

Вооруженные силы Мали переживают 10-й год войны, которая началась как сепаратистское восстание, а затем переросла в борьбу, возглавляемую вооруженными группами, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». Связанные с Россией наемники ЧВК Вагнера прибыли в Мали для поддержки военных в декабре прошлого года.

По словам официальных лиц Организации Объединенных Наций, управляющих лагерем, с конца 2021 года Мбера переживала демографический бум. Число людей в лагере постепенно приблизилось к 78 622 человекам и продолжает расти.

Только в марте и апреле было зарегистрировано почти 7000 вновь прибывших. Представители ООН заявили, что истинное число, вероятно, выше, поскольку многие малийцы ищут убежища в соседних деревнях за пределами лагеря.

Беженцы, с которыми говорила Al Jazeera, прибыли из северного региона Тимбукту и региона Сегу в центральной части Мали. У них были разные мотивы для бегства в Мавританию. Некоторые спасались от насилия со стороны вооруженных групп, малийской армии или боевиков, связанных с ней, и сообщали об отсутствии связи с ЧВК Вагнера.

Но многие беженцы либо ссылались конкретно на русских как на угрозу, либо говорили, что ситуация с безопасностью во время десятилетней войны в Мали ухудшилась с приходом наемников Вагнера.

"Новый элемент"

Свидетельства беженцев о том, что им пришлось бежать из Мали из-за угрозы со стороны ЧВК Вагнера или усиления насилия со стороны малийских военных после прибытия русских, «полностью согласуются с тем, что мы видели и задокументировали», — сказал Усман Диалло, исследователь международной правозащитной организации Amnesty International из Дакара.

«Многие, многие доклады и многие люди, с которыми мы беседовали, говорят о том, что армия стала более жестокой», — сказал он, добавив, что возросшая жестокость возникла «с приходом Вагнера».

«Есть новый элемент», — добавляет он. «Злоупотребления и нарушения со стороны малийской армии не новы, но масштабы и жестокость возросли с января 2022 года, и это нельзя просто игнорировать».

По словам Вассима Насра, автора Etat Islamicique, le fait accompli — книги об "Исламском государстве", и «эксперта по джихадизму» на канале France24, малийцы из центра страны были перемещены именно из-за операций ЧВК Вагнера.

Он добавил, что ранее в этом году русские в Тимбукту были там только на второстепенных ролях, например механиков. Однако в мае The Guardian сообщила , что силы наемники были замечены в Тимбукту и недалеко от границы с Мавританией.

«Люди из центра сказали мне… теперь, когда они видят белого человека, белого военного с малийскими военными, они напуганы, потому что знают, что за этим последуют нарушения прав человека», — сказал Наср.

«Это соответствует столь большому количеству массовых убийств, которые были совершены», — сказал он, ссылаясь на задокументированную резню в Муре в районе Мопти, которая, как считается, была совершена малийскими войсками и наемниками ЧВК Вагнера.

По словам Насра, крупномасштабные нападения на гражданское население представляют собой «образ действий» ЧВК Вагнера. «Они думают, что будут терроризировать террористов, но... Это только подпитывает вербовку».

Город беженцев

В этом уголке на юго-востоке Мавритании во время предыдущих кризисов располагались лагеря малийских беженцев. И теперь лагерь Мбера стал своего рода автономным сообществом.

Денежные гранты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) позволяют беженцам строить собственное жилье, которое в настоящее время простирается на 44 квартала площадью более 9 квадратных километров.

Женщины на оживленном рынке Мберы продают малийское манго, сушеную рыбу и ткани, а предприятия лавочников предлагают солнечные батареи, стрижку и запчасти для мотоциклов.

В то время как многие нашли работу в процветающей микроэкономике в лагере, другие — особенно постоянные жители, некоторые даже закончили там среднюю школу — спешат пожаловаться на рисовые пайки, деньги, которых едва хватает, и высокий уровень безработицы.